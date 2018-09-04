Merkel: AfD’nin izlenmesi siyasi bir karar olamaz

Almanya’nın Chemnitz kentinde ırkçı şiddet olaylarının ardından sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmesiyle ilgili tartışmalar büyüyor.

Başbakan Angela Merkel, AfD’nin Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmesi kararının siyasetin yetki alanında olmadığını söyledi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Merkel, Meseberg’de bazı hükümet üyeleri ile işveren ve sendika temsilcilerinin yaptığı toplantı sırasında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Federal düzeyde ve eyaletlerdeki Anayasayı Koruma Teşkilatlarının durumu izleyerek, gereken sonuçları çıkardığını belirten Merkel, "Bunlar siyasi değil, bazı olgulara dayanan kararlardır" dedi. Bremen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde Anayasa Koruma Teşkilatlarının AfD’nin gençlik örgütlerini izlemesine atıfta bulunan Merkel, bazı eyaletlerden AfD’nin izlenmesi için gereken bazı noktaların bulunduğunu ifade etti.

Başbakan Merkel’e bu açıklamalarında destek veren Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, ancak yaşanan son olayların ardından, durumun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. AfD’nin Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmesi tartışmaları bugün Berlin’de hükümetin olağan basın toplantısında da gündeme gelmişti. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in güvenlik makamları ve Anayasayı Koruma Dairesi uzmanlarının "ne zaman ne yapılacağı konusunda vereceği karara güvendiğini" ifade etmişti.

AfD’nin izlenmesi için koşullar oluşmadı

Federal İçişleri Bakanlığı şu an itibarıyla AfD’nin izlenmesi için koşulların oluşmadığını açıkladı. İçişleri Bakanlığından bir sözcü açıklamasında, siyasi partilerin izlenmesi için "ilgili siyasi partinin çalışmalarının ülkenin özgür ve demokratik temel düzeni, ülke ya da bir eyaletin güvenliğine karşı çalışmalar yürütmesi" prensibinin esas alındığını belirtti. Sözcü, "Bir bütün olarak AfD ile ilgili genel değerlendirmede bu yönde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır" dedi.

Sözcü, AfD’den Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke gibi bazı politikacıların Chemnitz’te aşırı sağcıların düzenlediği protestolara destek verdiğinin hatırlatılması üzerine, "Tek ya da birden fazla politikacının farklı hareket etmesi, partinin tamamının izlenmesine izin vermez" dedi. Sözcü, AfD’ye bağlı bazı organizasyonların ise izlenebileceğini hatırlattı.

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AfD’nin gençlik örgütlenmelerine izleme

Öte yandan Bremen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinin Anayasayı Koruma Teşkilatlarının, AfD’nin gençlik örgütlenmelerini izlediği açıklandı. Bremen Anayasayı Koruma Dairesi, AfD’nin gençlik örgütlenmesi Genç Alternatif’in (Junge Alternative) Bremen teşkilatının geçen haftadan bu yana izlendiğini belirtti. Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius ise yaptığı açıklamada, Genç Alternatif’in eyalet teşkilatının izlenmesi talebini onayladığını duyurdu. Bakan gençlik teşkilatının aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi (Identitäre Bewegung) ile bağlantısını gerekçe olarak gösterdi.

AfD’den karşı adım

AfD’nin gençlik örgütlenmesi Genç Alternatif’in Başkanı Damian Lohr, iki eyalette izlenmelerini eleştirerek hukuki yollara başvuracaklarını söyledi. Genç Alternatif bunun yanı sıra her iki eyaletteki teşkilatın feshedilmesi için olağan dışı kongre hazırlığına girişti. Lohr iki eyalet teşkilatın feshedilmesiyle organizasyonun Almanya genelinde korunmasının amaçlandığını belirtti.

Chemnitz’te 35 yaşında bir Almanın öldürülmesinin ardından başlayan ve yaralanmaların yaşandığı aşırı sağcı gösterilere Almanya için Alternatif’in (AfD) bazı eyalet teşkilatları destek vermişti. Bunun üzerine Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) bazı politikacılar, AfD’nin iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Dairesi tarafından izlenmesi önerisini dile getirmişti.

dpa,rtr,AFP/HT,JD,DÇÜ

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