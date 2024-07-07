Anketler yanıldı: Fransa'da sol ittifak sürpriz yaptı

Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turu yapıldı. Aşırı sağın yüzde 33'le birinci çıktığı 30 Haziran'daki ilk tur oylamanın ardından ikinci turda farklı bir tablo oluştu.

İlk tahminlere göre sol ittifak sandıktan birinci çıktı. Anketler aşırı sağın yarışı önde bitireceğine işaret ediyordu.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre, sol parti koalisyonu Yeni Halk Cephesi meclise 182 vekil göndermeyi başardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans partisinin yer aldığı ittifakın da sürpriz yaparak ikinci sırayı alabileceği, yeni dönemde mecliste 160 sandalyenin sahibi olacağı hesaplanıyor.

Kesin olmayan ilk projeksiyonlara göre aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ise 142 sandalye ile üçüncü sırada kaldı. Anketler RN'nin 200'ün üzerinde vekil çıkarabileceğine işaret ediyordu. Öte yandan RN beklenenin çok altında performans gösterse de halihazırda 89 olan vekil sayısını önemli oranda artırdı.

İlk tur seçimlerin ardından 200'ün üzerinde bölgede adaylar, aşırı sağ aleyhine yarıştan çekilmiş, RN karşısında kazanması en muhtemel adaya destek vereceklerini açıklamışlardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans partisinin yer aldığı ittifakın da sürpriz yaparak ikinci sırayı alması bekleniyor Fotoğraf: Mohammed Badra/AP Photo/picture alliance

Hiçbir parti salt çoğunluğa ulaşamadı

Sol parti lideri Jean-Luc Melenchon sandıkların kapanmasının ardından yaptığı ilk değerlendirmede, sonuçların milyonlarca kişi için bir "rahatlama" anlamına geldiğini söyledi.

Yarışı birinci bitirsede Yeni Halk Cephesi tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluk olan 289 sayısına ulaşamadı. Seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulabilmesi için müzakere süreci başlayacak. Anayasa gereği bir yıl içinde seçimlerin tekrar edilmesi ise mümkün değil.

Fransa'nın yeni başbakanı olarak gösterilen, RN'nin 28 yaşındaki lideri Jordan Bardella, "Fransa aşırı solun eline itildi" dedi. Sandıkların kapanmasından kısa süre sonra yaptığı açıklama ile sonuçları kabullendi.

DW / MUK,BO

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