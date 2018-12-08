Anket: SPD adaylarının CDU lideri karşısında başbakan olma şansı yok

Almanya'da yapılan bir kamuoyu anketi, Hristiyan Demokrat Birlik‘in (CDU) yeni genel başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in halk tarafından desteklenme oranının, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) olası başbakan adaylarından çok daha yüksek olduğunu gösterdi.

Araştırma şirketi Forsa'nın RTL ve n-tv için yaptırdığı Trendbarometer anketinin sonuçları Pazartesi günü açıklandı.

Ankette, Kramp-Karrenbauer ile SPD'nin liste başı adayı gösterme ihtimali bulunan isimlerin seçimi kazanma şansları ikili olarak karşılaştırıldı. Sonuçlara göre, şu an seçime gidildiği takdirde SPD lideri Andrea Nahles'in yüzde 12, Kramp-Karrenbauer'in ise yüzde 48'lik oy oranı elde edecek.

Yarışa Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'un girdiği senaryoda ise Kramp-Karrenbauer, rakibinin yüzde 20'lik oy oranına karşı yüzde 43'lük oran ile galip geldi.

Nahles'in koltuğunu devraldığı eski genel başkan ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile Kramp-Karrenbauer arasındaki olası bir düelloda Schulz'un yüzde 16'lık, CDU liderininse yüzde 48'lik oy oranına sahip olacağı kaydedildi.

Anket kapsamındaki en iyi sonucu ise eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel elde etti. Olası bir yarışta Gabriel'in Kramp-Karrenbauer karşısında yüzde 21'lik bir oy oranı elde edebileceği belirtildi. Kramp-Karrenbauer'in Gabriel karşısındaki olası başarı oranı ise yüzde 43 oldu.

2017'de başbakanlık için Angela Merkel ile Martin Schulz yarışmıştı

Seçime daha üç yıl var

Anket sonuçları, Almanya'da şu an seçime gidildiği takdirde CDU'nun yüzde 32, SPD'nin yüzde 15, Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yüzde 8, Yeşiller partisinin yüzde 19, sağ popülist Almanya İçin Alternatif'in (AfD) yüzde 12 ve Sol Parti'ninse yüzde 8 oy alacağını ortaya koydu.

Annegret Kramp-Karrenbauer ya da Almanya'da kendisine sıklıkla atıfta bulunulduğu şekliyle "AKK", görevi kısa süre önce Başbakan Angela Merkel'den devralmıştı. Parti kurultayında Merkel'in de desteklediği aday olan AKK, rakipleri Friedrich Merz ve Jens Spahn'ı geride bırakarak genel başkan seçilmişti.

Almanya şu anda CDU, SPD ve CDU'nun yalnızca Bavyera'da faaliyet gösteren kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) oluşturduğu "büyük koalisyon" hükümeti tarafından yönetiliyor. Erken seçime gidilmediği takdirde Almanlar, Federal Alman Meclisi için sandığa 2021 yılında gidecek.

dpa/BÜ,GA

@ Deutsche Welle Türkçe