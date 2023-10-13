İslam ve göç karşıtı AfD'nin oyları yüzde 23'e ulaştı

Almanya'da koalisyon partileri Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'ye (FDP) kamuoyundaki destek en düşük seviyeye geriledi.

ARD Deutschlandtrend adlı düzenli yapılan kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, her üç iktidar partisine sadece seçmenlerin üçte biri destek veriyor. Koalisyon partilerinin toplam oy oranı yüzde 33 olarak kaydedildi.

8 Ekim'de Almanya'nın yüzölçümü açısından en büyük eyaleti olan Bavyera ile ekonomin kalbinin attığı Hessen'deki eyalet parlamentosu seçimlerinde oylarını artıran sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisine olan destek bir puan daha arttı. Ankete göre Almanya genelinde oyları yüzde 23'e yükselen AfD, bu oy oranı ile yeni bir rekor kırdı.

YouGov ve GMS şirketleri Ağustos ayında yaptıkları kamuoyu araştırmasında şimdiye kadar özellikle doğu eyaletlerinde çok güçlü olan ve orada yüzde 30'lara ulaşan AfD'nin Almanya genelinde yüzde 23'lere ulaştığını açıklamıştı.

Başbakan Scholz'un partisi en düşük seviyesinde

Ana muhalefet blokunu oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ise yüzde 29 ile yapılan yoklamada birinci güç oldu. Hristiyan Birlik, önceki Başbakan Angela Merkel'in partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve kardeş partisi, sadece Bavyera eyaletinde örgütlü Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) oluşuyor.

Sonuçları dün açıklanan ve Infratest Dimap Enstitüsü'nün ARD kamu televizyon kanalı için yaptığı ankette Başbakan Olaf Scholz'un partisi SPD de bir puan daha düşerek yüzde 15'i gördü. Bu, SPD'nin bu koalisyon hükümeti döneminde gördüğü en kötü oy oranı.

Koalisyonun ikinci büyük ortağı olan Yeşiller de kan kaybetmeye devam ediyor. Bu son ankette de bir puan daha kaybeden Yeşillerin oy oranı yüzde 13 oldu.

Koalisyonun en küçük ortağı olan FDP'nin de oyları bir puan daha düşerek, yüzde 5 olarak kaydedildi. Önümüzdeki Pazar günü seçim yapılması halinde FDP'nin yüzde 5 barajını aşarak, federal meclise yeniden girip girmeyeceği belirsiz. Geçen hafta yapılan iki eyaletteki seçimlerde de FDP hezimete uğramış, Hessen'deki seçimlerde barajı kıl payı aşarak meclise girmesi son dakikada netliğe kavuşmuştu.

Almanya'daki en belirleyici konu düzensiz göç

ARD Deutschlandtrend anketine katılanlar, Almanya'da şu anda en büyük problemin göç olduğunu belirterek, iktidar partilerinin göç konusuna öncelikle eğilmek zorunda olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 44'ü bu konunun ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük sorun olduğu konusunda hemfikir.

Almanları meşgul eden ikinci önemli konuysa yüzde 18'in beyanı ile yeryüzündeki silahlı çatışmalar, barış ve dış politika. Bu iki konuyu yüzde 13 ile emeklilik ve yaşlılıkta gelirin güvence altına alınması, yüzde 11 ile ekonomideki olumsuz gidişat, yüzde 10 ile enflasyon takip ediyor. Maaşlar ve sosyal adaletsizlik ise yüzde 3 ile önceki dönemlere göre seçmenin önceliklerinde epey gerilemiş gözüküyor.

dpa / ETO, JD

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