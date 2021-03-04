 Anket: Almanya’da cinsiyet eşitliği sağlanamadı | ALMANYA | DW | 05.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Anket: Almanya’da cinsiyet eşitliği sağlanamadı

Almanya’da yapılan bir ankete göre kadınlar cinsiyet eşitliğinin sağlanması için daha çok yol alınması gerektiğini düşünüyor.

default

Alman Katolik Kadınlar Birliği (KFD) tarafından yaptırılan anketten çıkan sonuca göre Almanya’da kadınlar cinsiyet eşitliğinin sağlanmaktan çok uzakta olduğunu düşünüyor.

Allensbach kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankete katılan kadınların dörtte üçü cinsiyet eşitliği konusunda hala çok yol alınması gerektiği görüşünde. Ankete katılan kadınların yüzde 22'si ise cinsiyet eşitliğinin sağlandığı kanısında.

KFD temsilcisi Mechthild Heil "Almanya gibi demokratik bir ülkede kadınların 1949 yılından bu yana eşit haklara sahip olmalarına rağmen 2021'de hala eşit hissetmiyor olmaları bir yoksulluk göstergesidir” dedi.

Çoğunluk eşit işe eşit ücret istiyor

Ankete katılanların yüzde 86'sı eşit işe eşit ücreti savundu. Ankete katılanların yüzde 84’ü kadına karşı şiddetle mücadele edilmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 80'i ise cinsel tacize karşı daha sert tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.

Mechthild Heil - Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands

KFD temsilcisi Mechthild Heil

Ankete katılan kadınların dörtte üçü ilerleyen yaşlarda kadınların yoksullaşması ile mücadele edilmesi gerektiğini belirtirken, mesela çocuk büyütmeye ayırdıkları zamanın emeklilik sürecinde daha fazla tanınmasını istedi.

Kadınların yarısı kadınlar için daha iyi kariyer fırsatları yaratılması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Ancak ankette büyük şirketlerin yönetimlerine kadın kotası getirilmesine destek yüzde 29 seviyesinde kaldı. Katılımcıların yüzde 19'u cinsiyete duyarlı dil kullanımının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yapan Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, cinsiyet eşitliğine vurgu yaparak "Biz kadın ve erkeğin cinsiyet eşitliğine sahip olduğu, cinsiyetten bağımsız bir şekilde fırsat eşitliği olan ve her insanın kendi hayatını belirleyebildiği bir toplumda yaşamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

KNA, dpa/SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Anket: Korona Almanya'da kadınların omzundaki yükü arttırdı

Alman Bertelsmann Vakfı’nın yaptırdığı bir ankete göre koronavirüs salgınında ev işlerinin yükü kadınların omuzuna bindi. Ankete göre kadınların yüzde 49’u kendilerini fiziken ve psikolojik olarak sınırda görüyor.  

Benzer içerik

Deutschland Coronavirus l Kabinettssitzung - Merkel und Braun

Anket: Merkel'e destek azaldı 04.03.2021

Almanya'da yapılan bir anket, Başbakan Merkel'e yönelik kamuoyu desteğinin neredeyse son 1 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu.

Susanne Hennig-Wellsow Janine Wissler Die Linke

Almanya'da Sol Parti'nin başkanları belli oldu 28.02.2021

Almanya'da dün yapılan parti kongresinde Sol Parti (Die Linke) yeni eş başkanlarını seçti. Partinin liderliğini iki kadın, Janine Wissler ile Susanne Hennig-Wellsow yürütecek.

Deutschland Impfbeginn Sachsen-Anhalt Pflegeheim

Aşılama ölüm ve ağır vaka sayısını düşürdü 26.02.2021

Almanya'da 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasının etkilerini göstermeye başladığı bildirildi. Aşılanan 80 yaş üstü grupta ölüm ve ağır vaka sayısının belirgin ölçüde düştüğü kaydedildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

"Irk" kelimesi Anayasadan çıkarılıyor

Almanya'da içişleri ve adalet bakanlıkları Anayasa'nın ayrımcılığa karşı maddesindeki "ırk" kelimesini değiştirmek konusunda uzlaştı. Irk yerine "ırkçı nedenlerle" ibaresi getirilecek.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  