 Anket: Almanlar kısıtlamaların sürmesini istiyor | ALMANYA | DW | 09.04.2020

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ALMANYA

Anket: Almanlar kısıtlamaların sürmesini istiyor

Almanya’da yapılan bir ankete göre çoğunluk, koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların 19 Nisan sonrasında da sürmesini istiyor. Ankete katılanların yüzde 90'a yakını hükümetin kriz yönetiminden memnun.

Berlin'in turistik merkezlerinden Gendarmenmarkt kısıtlamalar nedeniyle tenha

Berlin'in turistik merkezlerinden Gendarmenmarkt kısıtlamalar nedeniyle tenha

Almanya'da koronavirüs salgını ile mücadele için alınan sokağa çıkma kısıtlamaları gibi önlemler halkın çoğunluğu tarafından kabul görüyor. Kamu yayıncılık kuruluşu ZDF tarafından yaptırılan “Politbarometer” adlı ankete katılanların yüzde 55'i, ilk etapta 19 Nisan'a kadar planlanan tedbirlerin bu tarih sonrasında da sürmesini istiyor. Yüzde 29'luk kesim bu tarihten itibaren kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesi gerektiğini belirtirken sadece yüzde 5'lik kesim kısıtlamaların daha önce kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Ankete katılanların yüzde 74'ü alınan önlemleri doğru bulduğunu ifade etti. Yüzde 16'sı ise daha sert tedbirler alınmasını talep etti. Sadece yüzde 9 bu tedbirlerin abartılı olduğu dile getirdi. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve ikiden fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanmasını, ankete katılanların yüzde 90'ı yerinde buldu.

Öncelikli olarak kaldırılması istenen kısıtlamalar

Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması söz konusu olduğunda, katılımcıların yüzde 45'i öncelikle okul ve kreşlerin açılması gerektiğini belirtti. Yüzde 37'si ise dükkan ve mağazaların yeniden açılmasını arzu ediyor. Fiziki temas yasağının kaldırılmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 14 olarak kaydedildi. Katılımcıların sadece yüzde 2'si spor salonu ve eğlence yerlerinin öncelikli olarak açılması gerektiğini ifade etti.

Hükümetin kriz yönetimine destek

Araştırma, Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonunun çalışmalarından halkın çoğunun memnun olduğunu da ortaya koydu. Buna göre, ankete katılanların yüzde 80'i Başbakan Merkel’in, yüzde 88'i de hükümetin çalışmalarından memnun olduğunu ifade etti.

Mannheim’da bulunan Araştırma Grubu Seçimler adlı şirket tarafından Pazartesi-Çarşamba günleri arasında telefonla yapılan ankete bin 175 kişi katıldı.

AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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