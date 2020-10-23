 Anket: AB vatandaşlarının tercihi Biden olurdu | DÜNYA | DW | 28.10.2020

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DÜNYA

Anket: AB vatandaşlarının tercihi Biden olurdu

ABD başkanlık seçimlerinde AB vatandaşları oy verecek olsa, yüzde 45'i Biden'ı seçeceğini belirtti. Trump'ı seçeceklerin oranı ise yüzde 17'de kalırken, Trump'ın en çok oy alacağı ülke Polonya oldu.

Donald Trump und Joe Biden (Patrick Semansky/AP Photo/picture-alliance)

Alman Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan bir anket, Avrupa Birliği (AB) içinde ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanılacak olsa, ABD Başkanı Donald Trump'ı tercih edeceklerin oranının yüzde 17 olduğunu ortaya koydu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olarak yarışan Joe Biden'a oy verecek AB vatandaşlarının oranı ise yüzde 45 olarak belirlendi. AB vatandaşlarının yüzde 38'i ise oy verme imkanı olsa, her iki adayı da seçmeyeceğini bildirdi.

Gütersloch merkezli Bertelsmann Vakfı tarafından Eylül ayında yapılan ankete farklı AB ülkelerinden 13 bin 808 kişi katıldı.

Trump, Polonya'da seçilebilirdi

"ABD başkanlık seçimlerinde oy verme şansınız olsa, hangi adayı tercih ederdiniz?" şeklindeki soruya verilen yanıtlar ülkeler arasında farklılık gösterdi. Buna göre, Almanya'da Trump'ın oyları yüzde 10 civarında kalırken, rakibi Biden'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 56 oldu.

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Belçika ve Fransa'da da Trump'ı tercih edeceklerin oranı yüzde 10 civarında kalırken, buna karşılık Polonya'da imkan olsa Trump'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı daha yüksek çıktı. Buna göre Polonya'da ankete katılanların yüzde 38'i Trump'ı, yüzde 30'u ise Biden'ı seçeceğini ifade etti. Hollanda'da Trump'a oy vereceklerin oranı yüzde 18, İtalya'da ise bu oran yüzde 17 olarak tespit edildi.

Amerikan demokrasisine güven yok

Bertelsman Vakfı'nın anketi, Avrupa vatandaşlarının Amerikan demokrasisine büyük güven duymadığını da ortaya koydu. Ankete katılan AB vatandaşlarının yüzde 52'si Amerikan sisteminden sıkıntılar gördüğünü ifade etti. Almanya'da ise sistemde sıkıntı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 61 olarak olarak belirlendi. Buna karşılık Polonya'da ankete katılanların yüzde 77'si Amerikan demokrasisinin iyi işlediğini düşündüğünü dile getirdi.

Anketin sonuçlarına göre, ABD Başkanı Trump'ın dört yıl önceki seçimlerde kullandığı "Amerika'yı yeniden harika yap" sloganı da Avrupa'da kuşkuyla karşılanıyor. AB vatandaşlarının yüzde 67'si ABD'nin "harika" olduğu fikrini reddetti. Buna rağmen, AB vatandaşları ABD'yi Çin'den daha önemli bir ortak olarak gördüğünü ifade etti.

Anketin sonuçlarını değerlendiren Isabell Hoffmann, Trump'ın dört yıllık görev süresinin AB vatandaşlarında iz bıraktığını belirterek, "Transatlantik ilişkilerin önemini kabul etmekle birlikte, bunun nasıl sağlanacağı konusundaki değerlendirmelerinde ihtiyatlılar" şeklinde konuştu. Hoffmann, Polonya vatandaşlarının ABD ile yakın ilişkiler içinde olmayı istemekle birlikte Trump'a yönelik desteklerinin göreve başladığı döneme kıyasla daha az olduğuna da dikkat çekti.

YouGov anketi: Almanlar Biden'i seçerdi

Öte yandan kamuoyu araştırma şirketi YouGov tarafından yapılan bir anket de, ABD'deki başkanlık seçimlerinde Almanların oy verme imkanı olsa Demokratların adayı Joe Biden'ı tercih edeceklerini gösterdi. Buna göre, Almanların yüzde 10'u Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı, yüzde 56'sı ise rakibi Biden'a oy vereceğini ifade etti. Yüzde 26'sı ise her iki adaya da oy vermeyeceğini dile getirdi. Almanya'daki partilerin seçmenleri açısından yapılan değerlendirmede ise sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) seçmenlerinin yüzde 36'sı Trump'ı, yüzde 35'i Biden'ı tercih edeceğini kaydetti. Diğer partilerin seçmenlerin açık ara farkla Biden'a oy vereceğini bildirdi.

dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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