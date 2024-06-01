Anket: Çoğunluk milli takımda göçmen kökenlilerden memnun

Almanya'da bir ankete katılanların çoğunluğu milli takımda göçmen kökenlilerin yer almasından memnun. Her beş kişiden biri ise takımda "daha fazla beyaz oyuncu" istedi. Kimmich'ten "ırkçılık" eleştirisi geldi.

Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'nda (WDR) yayımlanan Sport Inside programı tarafından yapılan bir ankete göre, her beş kişiden biri Alman milli takımında daha fazla "beyaz oyuncu" görmek istiyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na yönelik bir belgesel için yapılan ankete katılanların yüzde 21'i Alman milli takımında "eskisi gibi daha fazla beyaz oyuncu oynasaydı daha iyi olacağı" yönünde görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 65'i ise bu ifadeye "katılmadığını" ya da "hiç katılmadığını" belirtti.

Ankete katılanların üçte ikisi milli takımın mevcut yapısından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, yüzde 66'sı halihazırda çok sayıda göçmen kökenli futbolcunun milli takımda yer almasından memnun olduğunu söyledi.

Katılımcıların yüzde 17'si ise milli oyuncu İlkay Gündoğan'a atıfla mecvut kaptanın Türkiye kökenli olmasının "üzücü olduğunu" ifade ederken, yüzde 67'si ise bu ifadeye katılmadığını belirtti.

Sport Inside tarafından "Birlik, Adalet ve Çeşitlilik" adlı belgesel için Infratest dimap'a 2-3 Nisan tarihlerinde yaptırılan ankete WDR verilerine göre bin 304 kişi katıldı.

Kimmich'ten tepki: Tamamen ırkçılık

Ankete ilişkin konuşan Alman Milli Takımı oyuncusu Joshua Kimmich, milli takımda çeşitlilikten yana olduğunu ifade etti. Cumartesi günü, ekibin hazırlık kampında konuşan oyuncu, futbolun "farklı milliyetler, ten renkleri ve dinlerin nasıl birleştirilebileceğine dair çok iyi bir örnek olduğunu" söyledi.

Kaptan İlkay Gündoğan'a ilişkin ifadelere de değinen Kimmich, "Futbolla büyüyen herkes bunun saçmalık olduğunu bilir" dedi. Pek çok oyuncunun yokluğu halinde onları çok özleyeceğinin altını çizen ünlü futbolcu bu tür şeylerin "tamamen ırkçılık olduğunu" söyledi.

Bayern Münih'te top koşturan Kimmich, futbolcuların kökenine ilişkin soruyu da yanlış bulduğunu belirterek, böyle soruların verimsiz ve absürd olduğunu ifade etti.

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı şampiyonanın amacının "tüm ülkeyi birleştirmek ve birlikte bir şey başarmak" olduğunu belirten mili futbolcu, anketin henüz takım içinde konu olmadığını ifade etti.

14 Haziran'da Almanya'da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 24 ülke Avrupa Şampiyonluğu için mücadele edecek.

epd,SID/SÖ,JD

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