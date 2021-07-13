 Ankara′dan Atina′ya Galatasaray protestosu | Türkiye | DW | 13.07.2021

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Türkiye

Ankara'dan Atina'ya Galatasaray protestosu

Galatasaraylı futbolcuların PCR testlerinin Atina'da kabul edilmemesi, Türkiye ve Yunanistan arasında diplomatik krize neden oldu. Yunan yetkililer ise hızlı test talebinin düzenlemeler uyarınca olduğunu söylüyor.

Galatasaraylı futbolcular Atina'daki havalimanında beklerken

Galatasaraylı futbolcular Atina'daki havalimanında beklerken

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis'in Türkiye  Dışişleri Bakanlığına davet edilerek Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina'da sergilenen tutumun "şiddetle" protesto edildiği bildirildi.

Yeni lig sezonu hazırlıkları kapsamında Yunan takımı Olympiakos'la oynanacak hazırlık maçı için dün Yunanistan'a giden Galatasaray futbol takımı, Atina'daki havalimanında PCR testlerine Yunan yetkililerin itirazı ile karşılaşmştı. PCR testleri geçerli sayılmayan Galatasaray ekibinin havalimanında bir süre bekletilmiş, anlaşmazlığın çözülememesi üzerine de ekibin İstanbul'a dönüş kararı aldığı açıklanmıştı.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Yunan yetkililerin tutumu "ayrımcılık" olarak nitelendirilmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

"Bunun nereye yapıldığı çok açık"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Atina dönüşü yaptığı açıklamada "Ben bunu Galatasaray'a yapılmış bir şey olarak görmüyorum. Bunun nereye yapıldığını çok açık. Yoksa takımımıza ve şahsımıza özgü bir şey değil. Son yılların hassas dengesi içerisinde davranış şekli, hoş bir davranış şekli değil. Ne tarz ne tavır ne hareketler hoş değildi" ifadelerini kullandı.

Yunan yetkililerin açıklaması

Olayla ilgili Yunan Sivil Savunma Dairesi'nden yapılan açıklamada ise Yunanistan'daki korona düzenlemelerinin uyruğu ve kökeninden bağımsız olarak ülkeyi ziyaret eden herkesten tesadüfi olarak hızlı test uygulanmasını öngördüğü belirtildi.

Açıklamada hızlı testlerin kime yapılacağının akıllı logaritmaya göre seçildiği ve söz konusu sistemin Galatasaraylı futbolcuların PCR testlerinin 24 saatten eski olması sebebiyle tepki verdiği belirtildi.

DW,dpa/HS,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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