 Ankara′daki IŞİD operasyonunda 22 gözaltı | TÜRKİYE | DW | 29.04.2019

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TÜRKİYE

Ankara'daki IŞİD operasyonunda 22 gözaltı

Ankara'da polisin IŞİD'e yönelik operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 1 Mayıs öncesi gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındığı bildirildi.

Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına Suriye ve Irak'ta faaliyetlerde bulunup yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren kişilere yönelik çalışma başlattı.

1 Mayıs öncesi Ankara'da örgütsel irtibat kurabileceklerinden ve üye temini için faaliyet yürütebileceklerinden şüphelenilen kişiler yönelik, bu sabah Ankara'nın farklı ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri süren bu kişilerden 17'sinin Irak, 5'ininse Suriye vatandaşı olduğu bildirildi.

DW,DHA/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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