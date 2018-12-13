Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Kazası

Sabah saatlerinde Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kılavuz trenle çarpıştı. Çarpışma sonucu üst geçidin trenin üzerine yıkıldığı ve Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonunun devrildiği bildirildi. Trenin Ankara-Konya seferi yaptığı ve kazanın Yeni Mahalle'ye bağlı Marşandi istasyonunda meydana geldiği bilgisi verildi.

Kazada üçü makinist ve altısı yolcu olmak üzere ölü sayısının dokuza çıktığı ve 47 de yaralı olduğu bildirildi.

Kazanın, Yüksek Hızlı Tren'in Ankara garından yola çıktıktan birkaç dakika sonra meydana geldiği belirtildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildiği ve yaralılara müdahale edildiği aktarıldı. CNN Türk, Yüksek Hızlı Tren'in saatte 80 kilometre hızla gittiği bilgisini aktardı.

Olay yerine giden Ankara Valisi Vasip Şahin, kazaya ilişkin ilk bilgileri paylaştı. Vali, iki trenin çarpışması sonucu kazanın meydana geldiğini belirtti. Vasip Şahin, ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirterek kazanın nedenine ilişkin teknik incelemenin sürdüğünü belirtti.

Kazada üç vagonun kullanılamaz hale geldiği ve ekiplerin vagonlardaki olası yaralıları kurtarmak üzere çalıştıkları bilgisi verildi. Ankara Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

DW, GA/BW

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