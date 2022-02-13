Ankara'da 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatı

Türkiye'de altı muhalefet partisinin lideri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine cumartesi akşamı Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel’deki tesisinde bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın katıldığı akşam yemeği beş saatten uzun sürdü.

Görüşmenin ardından altı muhalefet lideri adına ortak bir yazılı açıklama yapıldı. “Bugün, Türkiye için tarihi bir gündür. Birbirinden farklı altı siyasi parti olarak, bizler, Türkiye’nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışma için bir araya geldik” denilen açıklamada, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan partiler olarak bizler, etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlılığı içindeyiz” ifadelerine yer verildi.

Altı partinin ortak açıklamasında, Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşadığı belirtilerek, bu krizin sebebinin “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında uygulanan keyfi ve kural tanımaz yönetim’’ olduğu belirtildi. Muhalefet partisi liderleri, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydederek, üzerinde uzlaşıya varılan yeni sistemle ilgili mutabakat metninin 28 Şubat 2022 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Avrupa Birliği vurgusu

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: “Türkiye’nin istişare ve uzlaşı ile çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Önemli olan, tüm farklılıklarımızla beraber ‘biz’ düşüncesini, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye’yi inşa etmektir.”

“Kamu yönetiminde şeffaflık, eşitlik, tarafsızlık ve liyakatin sağlanması, yolsuzlukla etkin mücadele edilmesi, Siyasi Etik Kanunu ile siyasi makamların millete hizmetten başka bir amacının olmamasının garanti altına alınması” da diğer ortak hedefler olarak sıralandı.

Liderlerden açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altı siyasi parti genel başkanının bir araya geldiği "Liderler Zirvesi'nin" ardından, "Demokrasi için, adalet için, halkımızın refahı ve ülkemizin aydınlık yarınları için 6 siyasi partinin liderleri olarak bir araya geldik. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda nihai istişaremizi gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “Adaleti, vicdanı, liyakati ve ortak aklı esas alan parlamenter sistem önerimizi konuştuğumuz bu kıymetli toplantı için başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm siyasi liderlere teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da zirvenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da “Gerçekleştirdiğimiz bu dostane sohbet ve verimli toplantı vesilesiyle başta ev sahibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm siyasi liderlere teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem nedir?

Altı muhalefet partisinin, seçim sonrasında parlamenter sisteme dönüşe ilişkin yol haritası ve ilkelerin belirlenmesi amacıyla başlattığı toplantıların ilki Eylül ayında yapılmıştı. "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" önerisi doğrultusunda yasama, yürütme ve yargı alanlarında kapsamlı düzenlemelere gidilmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne alternatif olarak ortaya çıkan sistem kapsamında Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı, kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulanması, TBMM'nin güçlendirilmesi, kabinenin meclis içinden seçilmesi gibi değişiklikler öngörülüyor.

DW/SÖ,BÖ

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