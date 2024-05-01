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Ankara'da ev ve iş yerlerini su bastı

1 Mayıs 2024

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ev, iş yerleri, alt geçit ve caddeleri su bastı.

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Ankara
Ankara Fotoğraf: DHA

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve kent genelinde etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok alt geçit, çok sayıda cadde ve sokak su altında kalırken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin katını da su bastı.

Sağanak yüzünden sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar su birikintisi içerisinde kayboldu. Çankaya başta olmak üzere Ulus, Keçiören, Mamak, Altındağ, Yenimahalle, Elmadağ ilçelerinde yaşam durma noktasına geldi.

Birçok ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları su ile dolarken belediye ekipleri tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağanak yağış aralıklarla devam ederken, yetkililer, zorunlu olmadıkta sürücülerin araç kullanmamaları uyarısında bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, şiddetli sağanak yağış sonrasında bazı yolların ulaşıma kapandığını duyurdu.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: DHA

Meteoroloji'den uyarı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu.

Buna göre yağışların; Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı tahmin ediliyor.

DHA, ANKA  /HT,SSB

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