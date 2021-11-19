 Ankara’da dört polise ″işkence″ suçundan dava açıldı | Türkiye | DW | 27.12.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Türkiye

Ankara’da dört polise "işkence" suçundan dava açıldı

Ankara’da hukuk fakültesi öğrencisi Oğuzcan Kurt’u Ankara Adliyesi’nin yanında darp ederek çenesini kıran ve ters kelepçe takarak karakola götüren dört polis hakkında "işkence" suçundan iddianame düzenlendi.

default

Başkent Ankara'daki olay, 22 Ağustos 2021 tarihinde başkentin en merkezi noktalarından olan Ankara Adliyesi’nin hemen yanındaki Cumhuriyet Parkı’nda meydana geldi. İddianameye göre saat 22:00 sıralarında adliyenin önünden Opera Binası’nın önündeki otobüs duraklarına doğru yürüyen Hukuk Fakültesi öğrencisi Oğuzcan Kurt, parkta açık olan suyu kontrol etmek istedi. Bu sırada parkın hemen yanından geçen Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama için bekleyen polisler, Kurt'u yanlarına çağırarak ne yaptığını sordu. Kurt'un beyanına göre, kimlik kontrolü yapan polisler, daha sonra olay yerinden uzaklaşmasını istedi. Kurt ise "isterse buradan gitmeyebileceğini” söyledi.

Darp edildi

Bunun üzerine polislerden birinin önce başına, ardından çenesine yumruk attığını aktaran Kurt, iki polisin ise yere düşmesinin ardından göğsüne, karnına ve sırtına tekmeler atarak kendisini darp ettiğini aktardı. Polisler, Oğuzcan Kurt’tan yeniden olay yerinden uzaklaşmasını istedi.

Çenesi kırılan ve yürüyecek durumu olmayan 21 yaşındaki genç, durumunun kötüleşmesi üzerine 112'yi arayarak ambulans istedi. Kurt’un ambulansı aradığını gören polisler, yeniden kimliğini aldıkları öğrenciye ters kelepçe takarak Gençlik Parkı’nın girişindeki Solmaz Kılıçtepe Polis Merkezi’ne götürdü. Kurt, karakoldan da 112’yi arayarak polislerin kendisini hastaneye götürmediğini, durumunun kötü olduğunu söyledi. Bu sırada telefonu alan polis ise Kurt’un bir şeyinin olmadığını, zaten kendilerinin hastaneye götüreceğini kaydetti.

Ambulans gelmemesi üzerine 155’i de arayan Kurt, kendisini polislerin darp ettiğini söylemesi üzerine telefon yüzüne kapandı. Daha sonra karakola gelen motosikletli 112 ekibi, Kurt’un göğsünü dinledikten sonra bir şeyi olmadığını söyleyerek ayrıldı. Polisler, hastaneye gitmek istediğini, durumunun kötü olduğunu ifade eden Kurt’un talebini yerine getirmedi.

Tutanağı imzalamadı

Kurt, polislerin kendisine imzalatmaya çalıştığı tutanağı içinde yanlış bilgiler olduğunu belirterek imzalamadı. Kurt’a karakolda maske takma kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle adli para cezası kesildi.

Karakolda "polise direnme” suçundan şüpheli yapılan Kurt, önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada çenesinin kırık olduğunu tespit eden doktorlar, Kurt'u Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk etti.

İfadesini yazılı verdi

Tomografi çekilen Kurt'un kırık olan çenesi sargıya alındı. Yeniden karakola getirilen Kurt, konuşamadığı için ifadesini kâğıda yazarak verdi, ardından serbest bırakıldı.

Kurt, serbest kalır kalmaz ertesi gün adliyeye giderek polislerden şikâyetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 112 kayıtları ile karakolun kamera görüntülerini istedi.

Başsavcılık görüntüleri inceledi

Görüntüleri inceleyen Başsavcılık. polis memurları İbrahim Şenses, Alper Yiğit, Eyüp Topak ve Serdar Özdemir hakkında vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde işkence suçundan iddianame düzenledi.

İddianamede, polislerin ağır şekilde yaraladıkları müştekinin sağlığı açısından yakın ve büyük bir tehlike altında olmasına rağmen hastaneye gitmesini engelledikleri kaydedildi. Müştekinin 112’yi arayarak yardım istemesine rağmen elleri ters kelepçelenerek polis merkezine götürüldüğü anlatılan iddianamede, çene kırığı olmasına karşın müştekinin şüpheli olarak ifadesinin alındığı kaydedildi. Polislerin savunmalarının da suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki (AİHS) işkence yasağına işaret edilen iddianamede, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) da işkencenin suç olduğu vurgulandı, bu konudaki Yargıtay içtihatlarına yer verildi. İddianamede, “Şüphelilerin eylemlerinin; sistematik bir şekilde belli bir süreç içinde müştekinin bedensel ve ruhsal yönden acı çekmesine ve irade yeteneğinin etkilenmesine ve aşağılanmasına yol açtığı için işkence suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır” denildi. 

Polislerin yargılanması, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Başsavcılık,  polislerin şüpheli yaptığı Oğuzcan Kurt hakkında ise "memura direnme" suçundan takipsizlik kararı verdi. 

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İşkence mağdurları anlatıyor: "Uykudan bağırarak kalkıyorum"

Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. DW Türkçe, İstanbul, Ankara, Urfa, Diyarbakır ve Van’da gözaltında işkence ve kötü muamele mağdurları ve avukatlarıyla konuştu. Hukukçulara göre, suç duyuruları takipsiz kalıyor.  

HRW raporu: "Cezasızlık, polis ve bekçiyi kötü muameleye teşvik ediyor"

İnsan Hakları İzleme Örgütü raporu, polis ve bekçilerin uyguladığı işkence ve kötü muamele vakalarının artışına dikkat çekerken, iddiaların soruşturulmadığını ya da suçların cezasız bırakıldığını ortaya koyuyor.  

Benzer içerik

pensionierter Direktor der Anti Terror Abteilung bei der türkischen Geheimdienst MİT.

Mehmet Eymür: İşkence itirafı var, soruşturma yok 19.11.2021

Türkiye'nin en karanlık dönemlerinde MİT'te görev yapan Mehmet Eymür, bu süreçte işkenceleri ve örtülü operasyonları yönetti, "elamanları" Susurluk çetesiyle suça bulaştı. Ancak bugüne kadar Eymür'e dokunulamadı.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 04.02.2021 *** TOPSHOT - Turkish police officers detain protestors during a rally in support of Bogazici University students protesting against the appointment of Melih Bulu, a ruling Justice and Development Party (AKP) loyalist, as the new rector of the university, in Istanbul on February 4, 2021. - Students are protesting against the Turkish president's decision last month (January 1) to name party loyalist Melih Bulu to head Istanbul's elite Bogazici University, with many students seeing his appointment as a part of the president's broader push to seize control of various facets of Turks' daily lives while in power for the past 18 years. (Photo by Bulent Kilic / AFP) (Photo by BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

Toplantı ve gösteri hakkı: "Fiili yasak var" 10.12.2021

İnsan hakları savunucularına göre, yasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına yönelik fiili bir yasak söz konusu. Raporlar, barışçıl eylemlere yönelik polis şiddetinin her sene arttığını ortaya koyuyor.

Am 25. Mai 2020 wurde der 21jährige Muhammed Alican Razı in Ankara in seinem Wagen von der Polizei erschossen, als er trotz Stopp-Warnung (wegen Ausgangssperre im Rahmen der Pandemiebekämpfung) weiterfuhr. Seine Freundin wurde schwer verletzt. Der Gouverneur der Hauptstadt verhindert weiterhin, dass Ermittlungen gegenüber der verantwortlichen Polizisten eingeleitet werden.

Ankara'daki "polis kurşunu"na valilik kalkanı 09.08.2021

Ankara'da geçen yıl "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle açtıkları ateş sonucu 21 yaşındaki Muhammed Alican Razı'nın ölümüne neden olan dokuz güvenlik görevlisi hakkında Ankara Valiliği soruşturma izni vermedi.