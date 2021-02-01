 Ankara′da üniversitelilere polis müdahalesi | TÜRKİYE | DW | 02.02.2021

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TÜRKİYE

Ankara'da üniversitelilere polis müdahalesi

Ankara'da, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak için Kızılay'da basın açıklaması yapmak isteyen üniversitelilere polis müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Ankara'da üniversite öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak amacıyla basın açıklaması yapmak istedi. Polis basın açıklaması yapılmasına izin vermeyerek gruba müdahale etti. Biber gazı da kullanılan müdahale sırasında yere düşen öğrencilerin olduğu da görüldü.

Gözaltına alınan bazı gençlerin ters plastik kelepçe takılarak yere yatırılmaları dikkat çekti. Polisin müdahalesine tepki gösteren bazı vatandaşlar da polis tarafından uzaklaştırıldılar. 

"Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılsın"

Polis müdahalesi ve gözaltılarla ilgili Hacettepe Öğrecnilerinin Sesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kayyum rektöre ve tutuklamalara karşı çıkmak üzere birçok öğrenci bir araya geldi. Bugün Ankara'da bir araya gelen onlarca arkadaşımız darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılsın! #AsagiBakmayacagiz

#BogaziciAblukada" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği, dün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda polis tarafından gözaltına alınanlarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla emniyet güçleri tarafından gözaltına alınanlardan 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanan 50 kişinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 kişinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu" belirtildi.

ANKA,DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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