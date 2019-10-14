 Ankara-Washington hattında Suriye diplomasisi | DÜNYA | DW | 16.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Ankara-Washington hattında Suriye diplomasisi

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Pence'i Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gönderirken kendisi de Washington'da Kongre'den üst düzey temsilcilerle Suriye konusunu görüşecek.

default

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda sürdürdüğü askeri operasyon nedeniyle Ankara-Washington hattında gerginlik tırmanırken, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çarşamba günü Türkiye'ye gideceği açıklandı.

Pence'in Suriye'de ateşkes çağrısında bulunmak ve bir çözüm müzakere etmek üzere Perşembe günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi.

Pence Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı Pompeo, Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den oluşan heyetle Türkiye'ye gideceğini ve "Türkiye'nin Suriye'deki işgaline son vermesini, derhal bir ateşkes yapılması ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması için müzakelere başlanması" konularını görüşeceğini açıkladı.

   

Beyaz Saray'dan Salı gecesi yapılan açıklamada da "Başkan Yardımcısı Pence, Başkan Trump'ın bir çözüm bulunana kadar Türkiye'ye yönelik cezalandırıcı yaptırımları sürdürme iradesinin altını çizecek" denildi.

Erdoğan: Asla ateşkes ilan etmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li yetkililerin yapacağı ziyaretle ilgili olarak, ateşkes talebini karşılamanın mümkün olmadığı mesajını verdi. Erdoğan Azerbaycan ziyareti sonrası uçakta yaptığı ve Türk basınına yansıyan açıklamalara göre "Şimdi de Trump'a bir teklifimiz oldu. Biz dedik ki bir heyet gönderin. Çünkü 'ateşkes ilan edin' diyorlar. Bizler asla ateşkes ilan edemeyiz" diyerek sınır bölgesini boşaltana kadar ateşkes ilan etmelerinin münkün olmadığını söyledi.

Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ateşkesi konuşmadan önce bir anlaşma sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, "Önce anlaşacağız, ondan sonra ateşkesi konuşacağız. Onun için heyeti gönderip heyette bulunan arkadaşlarımız müzakere etsinler dedim" dediği aktarıldı.

USA Treffen Präsident Donald Trump mit Nancy Pelosi in Washington

Trump Kongre liderleriyle bir araya geliyor

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Türkiye'nin sınır ötesi harekat başlattığı Suriye'deki durumu görüşmek üzere Çarşamba günü Beyaz Saray'da Senato ve Temsilciler Meclisi yetkilileri ile bir araya geleceği bildirildi.

Reuters'ın kongre çalışanları ve ABD yönetiminden bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre davetliler arasında Cumhuriyetçi Parti Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların Başkanı Nancy Pelosi ve Senato ve Temsilciler Meclisi'nin dışişleri ile silahlı hizmetler komisyonları başkanları ve mensupları yer alıyor. Beyaz Saray'ın programına göre görüşme Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Yaptırım yasa tasarısı

Öte yandan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Suriye'ye düzenlediği askeri harekat nedeniyle Türkiye'ye yaptırım getirilmesini öngören yasa tasarısını Perşembe günü Kongre'ye sunacağını açıkladı.

Graham'in Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile hazırladığı tasarıda Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ve Enerji Bakanının ABD'deki mal varlıklarına yaptırım uygulanması ve Türk ordusuyla silah ve malzeme ticareti ve mali işlemler yapanlara yönelik yaptırımları kapsıyor.

Beyaz Saray'ın ABD'nin Suriye’den çekileceğini açıklamasının ardından Başkan Trump'ı hem kendi partisi Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar eleştirmişti.

DW, Reuters, AP/ SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD'de Halkbank hakkında iddianame

ABD'de Halkbank hakkında iddianame hazırlandı. New York Güney Bölgesi Savcılığı iddianamede ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle bankaya altı suçlama yöneltti. (16.10.2019)  

Trump’tan Erdoğan’a "Kürtlerle müzakere" çağrısı

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğünü ve Erdoğan’ın Kobani’ye saldırmayacağı güvencesi verdiğini açıkladı. Trump Erdoğan’a ateşkes ve Kürt güçlerle müzakere çağrısı yaptı. (15.10.2019)  

ABD'nin yaptırım kartının etkisi ne olacak?

ABD’nin yaptırım paketi, Türkiye para piyasalarında korkulan etkiyi yaratmadı. İş dünyası yaptırımların şimdilik ticareti etkilemeyeceği görüşünde. Ancak dış politika uzmanları, “Türkiye hızla Batı'dan dışlanıyor” diyor. (15.10.2019)  

Türkiye'nin IŞİD stratejisi var mı?

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD konusunda ABD Başkanı Trump’a hangi sözü neden verdi? Bu sözü tutabilecek mi? DW Türkçe konunun uzmanlarıyla konuştu. (16.10.2019)  

Benzer içerik

Donald Trump PK G7

Trump'tan Türkiye'ye Suriye yaptırımları 14.10.2019

ABD, Suriye'deki operasyonu nedeniyle Türkiye'nin çelik ithalatında gümrük vergisini yeniden yüzde 50'ye çıkarıyor. Ayrıca ABD-Türkiye arasında 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması için yürütülen müzakereler duracak.

Luxemburg | Heiko Maas zur Invasion der Türkei in Syrien

Maas: Türkiye ile diyalog devam etmeli 14.10.2019

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye ile diyalogun devam ettirilmesi gerektiğini, bunun sonuç vermemesi durumunda başka önlemlerin gündeme getirilebileceğini kaydetti.

Börse Istanbul Türkei

ABD'nin yaptırım kartının etkisi ne olacak? 15.10.2019

ABD’nin yaptırım paketi, Türkiye para piyasalarında korkulan etkiyi yaratmadı. İş dünyası yaptırımların şimdilik ticareti etkilemeyeceği görüşünde. Ancak dış politika uzmanları, “Türkiye hızla Batı'dan dışlanıyor” diyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Kremlin: Türk askeri Suriye'de kalamaz

Rusya'nın Suriye temsilcisi Lavrentyev, Türkiye'nin kalıcı olarak Suriye'ye asker konuşlandırma hakkı olmadığını söyledi. Lavrentyev, Türk askerlerinin sınırdan 5 ila 10 km ilerleyebileceğini belirtti.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  