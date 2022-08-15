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Aşırı yağış nedeniyle İstanbul'un pek çok semtindeki yollarda büyük su birikintileri oluştu - (15.08.2022)
Aşırı yağış nedeniyle İstanbul'un pek çok semtindeki yollarda büyük su birikintileri oluştu - (15.08.2022)Fotoğraf: DHA
FelaketTürkiye

Ankara ve İstanbul sular altında kaldı

2 saat önce

Türkiye'nin başkenti Ankara ile en büyük şehri İstanbul'da aşırı yağışlar sebebiyle pek çok yer sular altında kaldı. Ankara'da bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

https://www.dw.com/tr/ankara-ve-i%CC%87stanbul-sular-alt%C4%B1nda-kald%C4%B1/a-62815584

Başkent Ankara'da gün boyu etkili olan fırtına ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Ankara Valisi Vasip Şahin, bir inşaatta, şiddetli fırtına ve aşırı yağış sebebiyle bir kolonun devrilmesi sonucu yaralanan üç kişiden birinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Vali Şahin, Yenimahalle ilçesinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk olduğunu bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kentimizde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle inşaat kolonunun altında kalan bir vatandaşımız maalesef ki hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı:

Olayda yaralanan 21 yaşındaki stajyer mimar Ege Kıratlı'nın Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 22 yaşındaki stajyer mühendis Emre Çetin'in ise İbni Sina Hastanesi'nde tedavi altına alındıkları bildirildi.

Öte yandan Çankaya ilçesinde fırtına nedeniyle bir lisede camların kırılması neticesinde yaralanan dört öğrencinin de hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Altındağ ilçesinde bulunan Ulu Cami'nin ise fırtınada minaresinin yıkıldığı, ancak olayda herhangi bir ölüm ya da yaralanma vakası yaşanmadığı belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), minaresi çöken caminin bulunduğu muhite ekiplerin yönlendirildiği bilgisini paylaştı.

İstanbul'da yağış ulaşımı felç etti

İstanbul'da da etkili olan sağanak yağış sonucu Kapalıçarşı'da çok sayıda dükkanı su basarken, Fatih ilçesinin pek çok noktasında derin su birikintileri nedeniyle ulaşımda büyük aksaklıklar yaşandı.

Şehrin Boğaz'a kıyısı olan ilçelerinden Sarıyer'de ise denizin yükselmesi ve Baltalimanı Deresi'nin taşmasıyla pek çok yol bir süre trafiğe kapatıldı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ilçelerinde de yağış nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu.

 

DHA,DW / ET,HT

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Aşırı yağış nedeniyle İstanbul'un pek çok semtindeki yollarda büyük su birikintileri oluştu - (15.08.2022)

Ankara ve İstanbul sular altında kaldı

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