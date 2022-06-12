Ankara ve bazı illerde yoğun yağış uyarısı

Türkiye'de Ankara başta olmak üzere bazı illerde sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji Pazartesi için ülkenin büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Türkiye'de Ankara başta olmak üzere bazı illerde sağanak yağış etkili oluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dün yaşanan sel felaketi hakkında sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Açıklamada, "Ankara’da son 4 gündür yaşanan fırtınada zaman zaman saatte 92 kilometre rüzgâr hızı ölçüldü ve 127 kilogramlık yağış gerçekleşti. Ankara’nın yıllık ortalaması ise 392 kilogramdır. Bu 4 gün boyunca 250 ağaç devrilmesi, 63 çatı uçması, 5 istinat duvarı çökmesi, 166 mahsur kalma dâhil 6670 olaya Belediyemiz tarafından müdahale edildi” denildi.

Ankara'da dün selde hayatını kaybeden CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'in bugün toprağa verildiği bildirildi.

Ankara'da bugün de yoğun yağış uyarısı yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün Ankara'da öğleden sonra yoğun yağışların başlamasını beklendiklerini açıkladı. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada "Bu bakımdan, özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz" denildi.

Ankara'da bugün de yoğun yağıi uyarısı yapıldı Fotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images

Meteoroloji Pazartesi için uyardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Pazar günü Trabzon, Rize, Ağrı ile Iğdır çevrelerinde kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'da fırtına uyarısı yaparak pazartesi günü de ülkenin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 13.06.2022 Pazartesi günü ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

AFAD'dan "hayati uyarı bildirimi" mesajı

Öte yandan AFAD tarafından vatandaşlara "hayati uyarı bildirimi" mesajı gönderildiği bildirildi.

Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajda, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığımız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız." ifadelerine yer verildi.

ANKA / SSB, ETO