 Ankara ve Atina arasında Navtex gerilimi | TÜRKİYE | DW | 04.10.2020

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TÜRKİYE

Ankara ve Atina arasında Navtex gerilimi

Yunanistan’ın dün yayımladığı 2 yeni Navtex'in ardından Türkiye de daha önce ilan ettiği Navtex'leri yeniledi. Gelişmelerin ardından Oruç Reis’in Antalya Limanı’ndan ayrılarak açıkta demirlediği bildirildi.

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Yunanistan'ın Türkiye sorumluluk sahasında Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan etmesinin ardından Türkiye'nin daha önce ilan ettiği Navtex'leri yeniden yayınladığı bildirildi.

Gelişmenin ardından ikmal ve bakım için bir süre önce Antalya Limanı'na demirleyen ve aralıklarla bakımı yapılan Oruç Reis Sismik Arama Gemisi'nin, dün gece saatlerinde limandan ayrılarak Antalya açıklarına demirlediği bildirildi.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yapılan açıklamada Yunanistan'ın Navtex ilanları “Türk Navtex servis sahasında yetkisiz istasyon tarafından yayınlanmıştır” denilerek Türkiye tarafından kabul edilmediği belirtildi.

Diplomasi trafiği

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 5 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı. Stoltenberg'in Pazartesi günü Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve üst düzey diğer hükümet yetkilileriyle temaslarda bulunacağı bildirildi.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre Stoltenberg, Salı günü de Atina'ya geçerek Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile görüşecek.

İki ülke arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de tırmanan askeri gerilim üzerine NATO devreye girmiş ve iki üye ülke arasında askeri teknik heyetlerin katıldığı görüşmeler yürütülmüştü.

İlki 10 Eylül'de Brüksel'deki NATO merkez karargahında yapılan görüşmelerde cuma günü ortak bir güvenlik mekanizması üzerinde anlaşmaya varıldığı bildirilmişti. Mekanizmanın deniz ya da havada olası gerilimlerin yatıştırılması için iki ülke arasında bir acil durum telefon hattı oluşturulmasını da içerdiği kaydedilmişti.

DHA, DW / SSB, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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