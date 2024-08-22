İl Sağlık Müdürlüğü: M çiçeği şüphesiyle karantina yok

Ankara'da M çiçeği şüphesi ile karantina altına alınanlar olduğu iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, hiçbir hastanede M çiçeği şüphesi ile karantinaya alınan olmadığı belirtildi.

Ankara'daki iki hastanede M çiçeği şüphesi ile karantina alınanlar olduğunu iddia eden haberler üzerine İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaparak, iddiaların "asılsız bilgiler" olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir" ifadelerine yer verildi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklaması öncesinde Sözcü gazetesinde yer alan bir haberde Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne getirilen bir kişinin M çiçeği hastalığı şüphesiyle karantinaya alındığı, üç M çiçeği hastalığı şüphelisinin de 21 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındığı iddia edilmişti.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, açıklamasında M çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilerin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Bakanlığın ilgili birimleri tarafından yapıldığı da vurgulandı.

Bakan Memişoğlu dün yaptığı açıklamada, Memişoğlu, "Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmdayız. Ama şu net ki şu anda ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastane acillerine gelip, 'maymun çiçeği mi oldum' diye soran veya şüphe eden insanlarımız oluyor. Ama tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız izolasyonlar dahil" demişti.

Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) hastalıkla ilgili acil durum ilan ederek, ülkelere kendi önlemleri almalarını tavsiye ettiğini hatırlatarak, bir rehber yayınladıklarını ve gerekli hazırlıkları yaptıklarını vurgulamıştı.

DW, DHA/JD, HT

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