Ankara: Gar katliamı anmasında polis müdahalesi

Ankara'da 10 Ekim 2015'te düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 100'ü aşkın kişi için Ankara Garı'nda gerçekleştirilen anma etkinliğine katılmak isteyenler, polis engeliyle karşılaştı.

Sadece saldırıda ölenlerin ailelerinden oluşan bir heyetin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve bazı milletvekillerinin Ankara Garı'na doğru geçmesine izin veren polis, etkinliğe katılmak için bir araya gelen diğer gruplara Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde müdahalede bulundu.

DW Türkçe'ye konuşan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Polis herkese saldırdı. İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği ile temas kurduk. İçlerinde gazeteciler de var. 60'a yakın kişi gözaltına alınmış. GBT sorgulamasından sonra serbest bırakılacaklarmış" dedi. "Polis; katliamda eşini, çocuğunu kaybetmiş insanların meydanda anma toplantısına katılmaması, gazetecilerin olayı izlememesi için elinden geleni yaptı" ifadesini kullanan Kaya, "Acılı insanların, acılarını dindirmek için burda, Demokrasi Meydanı'nda iki damla gözyaşı dökmelerine bile izin verilmedi. Başkentte, devlete hiç yakışmayan bir tutum sergilendi. Bunu kabul etmek mümkün değil. Buraya Demokrasi Meydanı adı boşuna verilmedi" diye ekledi.

DHA ve ANKA, polis müdahalesinin ardından 22 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Garı önünde toplanan heyet ise üzerinde "10 Ekim katliamını unutturmayacağız" yazılı olan ve saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları bulunan bir pankart açarak ölenlerin anısına siyah balonlar uçurdu. Katliamda ölenlerin fotoğraflarının olduğu geçici anıta karanfiller bırakıldı. Ölenler için patlama saati olan saat 10.04'te saygı duruşu yapıldı.

Pandemi gerekçesi

Ankara Valiliği, tren garı önünde ve Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin pandemi gerekçesiyle sadece saldırılarda ölenlerin yakınları ve sivil toplum kuruluşlarının temsili katılımıyla yapılabileceğini duyurmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin katliamın altıncı yıldönümü dolayısıyla Ankara Garı önüne yerleştirdiği "Matem Ağaçları"nın da Ankara Valiliği tarafından gece saatlerinde kaldırıldığı açıklandı.

Gar önündeki anma törenine ölenlerin yakınları, yaralılar, CHP ve HDP'li milletvekillerinin yanı sıra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut ve KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik de katıldı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralıların kurduğu 10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, katliama ilişkin ihmali olduğu öne sürülen kamu görevlilerinin yargılanmadığını hatırlatarak "Bilinmelidir ki insanlığa karşı işlenen bu suçların faillerini gizleyenler, bu suçların ortağıdır. İktidarını korumak için toplumu kaos ve şiddet sarmalına sürükleyenleri asla unutmayacağız. Kardeşlerimizin hayatlarından, bizlerin acılarından oy devşirenleri asla affetmeyeceğiz" dedi. Coşgun, "Bugün alana yerleştirilemeyen, gece yarısı kaldırılan Matem Ağaçları ile anıt meydan ve anma yeri projesinin yapım süreci başlayacaktı. Bu proje her türlü baskıya karşı hayata geçecek" diye ekledi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz da konuşmasında, "Ankara Valisi ağacın nesinden korkuyor? Ağacı terörist olarak gören anlayış olur mu? Ankara Valisi barış temelli eylemlerimizin nesinden korkuyor?" ifadesini kullandı.

DW,DHA,ANKA/CÖ,BÖ

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