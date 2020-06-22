Ankara: Asıl tehlikeli oyunu Fransa oynuyor

Türkiye Dışişleri Bakanlığı bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dün yaptığı "Türkiye, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyor" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi. "Macron'un Libya’nın meşru hükümetine Türkiye'nin verdiği desteği tehlikeli bir oyun olarak tanımlamasının ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilebileceğini" belirten Türk Dışişleri, Fransa’nın kendi tutumunu sorgulaması gerektiği savundu.

“Sayın Macron hafızasını yoklar ve sağduyusunu harekete geçirirse, bugün Libya’da yaşanan sıkıntıların kendisinin de desteklediği darbeci Hafter’in saldırılarından kaynaklandığını, Moskova’da ve Berlin’de ateşkes anlaşmasını imzalamayı reddedenin yine savaş ağası Hafter olduğunu hatırlayacaktır" denilen açıklamada, "yıllardır gayrimeşru yapılara verdiği destek nedeniyle Fransa’nın, Libya’nın kaosa sürüklenmesinde önemli sorumluluğu bulunduğu" suçlaması yöneltildi. Açıklamada, "Bu bakımdan Libya’da esas tehlikeli oyunu Fransa oynamaktadır” ifadesi kullanıldı.

"Sivillere şiddet araştırmalı"

Macron'un Türkiye'ye yönelik asılsız ithamlarla bu gerçeği örtbas etmeye çalıştığını belirten Türk Dışişleri, Fransa'nın Hafter'e bağlı milislerin ve paralı askerlerin Libya'da sivillere yönelik şiddeti araştırması gerektiğini savundu.

Fransa'nın Libya'ya müdahale tehdidinde bulunan ve Hafter'e destek veren Mısır'a karşı da sessiz bir tavır sergilediğine işaret edilen açıklamada, "Doğu Akdeniz’de kıyısı olmayan Fransa’nın sahildar bir ülke gibi davranmanın kendisine bölge konularında karar verme yetkisi tanımadığını artık anlaması gerekmektedir" denildi.

Açıklamanın sonunda da “Fransa’yı ve Fransa Cumhurbaşkanını'nın Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz’in güvenliğini ve geleceğini riske atan adımlarını sonlandırmaya ve yerleşik diyalog kanallarını kullanmaya davet edildiği vurgulandı.

Macron ne demişti?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünkü açıklamasında Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyen Türkiye'yi ülkede "tehlikeli bir oyun" oynamakla suçlamıştı.

"Bugün Türkiye'nin Libya'da tehlikeli bir oyun oynadığını ve bunun Berlin Konferansı'nda verilen bütün taahhütlere aykırı olduğunu düşündüğümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkça söyleme fırsatım oldu" ifadesini kullanmıştı.

DW/MK,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe