Angela Merkel'e büyük liyakat nişanı

Almanya'da 16 yıl başbakanlık yaptıktan sonra 2021 yılında görevinden ayrılan Angela Merkel'e özel olarak tasarlanmış Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı Büyük Haçı takdim edildi.

Başkent Berlin'de Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 2005-2021 yılları arasında Başbakanlık yapan Angela Merkel'i "istisnai bir siyasetçi” sözleriyle övdü.

Steinmeier, Pazartesi günü Berlin'de düzenlenen törendeki konuşmasında Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nden (DDR) Federal Almanya'ya gelen bir doğa bilimci olarak Merkel'in başta pek çok kişinin kendisini hafife almasına rağmen "rol modelleri ve kendisini tutup çeken halatlar olmadan siyaset çalılıkları arasında yolunu arayıp bulduğunu" ve böylece pek çok istisnai durum ve krizde kendisine yönelik eleştirileri haksız çıkararak 16 yıl boyunca şansölye olarak kaldığını söyledi.

Steinmeier, Merkel'in görev bilinci ve güvenilirliğinin yanı sıra kendisini hiçbir zaman ilgi odağı haline getirmemesiyle de öne çıktığını belirterek, "Her türlü kibir, her türlü dalkavukluk ve etrafındaki her tür yapmacıklık ona aykırıydı" dedi ve şöyle devam etti:

"16 uzun yıl boyunca özgürlük ve demokrasi için, ülkemiz ve halkımızın refahı için yorulmadan çalıştınız. Ve bazen fiziksel gücünüzün sınırlarını zorladınız."

Başarısının üç nedeni

Steinmeier konuşmasında Merkel'in başarısını "üç olağanüstü yeteneğine" bağladığını belirterek, Merkel'in "gerçeklerde ısrar", "müzakere sanatı ve uzlaşma yeteneği" ile devletin temel ilkelerini koruduğu "kararlılığının" başarısında etkili olduğunu sözlerine ekledi. Steinmeier Merkel'in bu özelliklerinin yanına hatalarını kabul etme ve düzeltme becerisinin de eklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, küresel mali kriz sırasında Merkel'in devletin rolünü yeniden değerlendirdiğini vurguladı, ayrıca Fukuşima'da meydana gelen reaktör felaketinin ardından nükleerden çıkışta rota değişikliği ve 2021'deki korona salgını sırasındaki kapanmalardaki tutumundan da özgüyle söz etti.

"Belki bazıları bunları zayıflık olarak görmüş olabilir. Ama tam tersi: Kendi kendini düzeltme gücünü örneklemiş olmak bir güçtür" diye konuşan Steinmeier, bu özellikleri sayesinde Merkel'in uzun süre başbakan olarak görev yaptığını kaydetti.

"Birleşik Almanya, birleşik Avrupa"

"Merkel'in Avrupa politikasının temelinde, birleşmiş Almanya'yı (Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi) bütünleşen bir Avrupa ile sıkı sıkıya bağlama inancının yattığını ifade eden Steinmeier, Merkel'in bunu iki Almanya'nın 1991'de yeniden birleşmesini sağlayan, kendinden önceki Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Başbakan "Helmut Kohl'ün geleneğine oldukça belirgin bir şekilde" bağlı kalarak sağladığına işaret etti.

Merkel'in müzakere becerilerinin, Euro'nun Avrupa'nın ortak para birimi olarak varlığını sürdürmesine ve hiçbir ülkenin Euro Bölgesi'nden ayrılmamasına katkıda bulunduğunu ifade eden Steinmeier, Merkel'in 2015 yılında yaşanan yoğun mülteci göçü sırasında halk arasında artan şüpheciliğe rağmen "Bunu başarabiliriz" cümlesini söylediğini belirtti.

Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törene Başbakan Olaf Scholz ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de aralarında olduğu çok sayıda üst düzey temsilci katıldı. Merkel katılımcılara başka işleri olmasına rağmen törene geldikleri için teşekkür etti. Merkel'in eşi Joachim Sauer ve diğer aile üyeleri de törende hazır bulundu.

Özel olarak tasarlanan Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı Büyük Haçı daha önce de eski başbakanlardan Konrad Adenauer ve Helmut Kohl'e verilmişti. Merkel'le birlikte üç Hrıstiyan Demokrat başbakan aynı nişanı almış oldu.

AFP/TY,BK

