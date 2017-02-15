Anayasa Mahkemesi: Engelliler triyajdan korunmalı

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Salgın nedeniyle hastanelerdeki yoğun bakım yataklarının yeterli olmaması durumunda kime öncelik tanınacak? Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi, triyajla ilgili bu zor soruya yanıt verdi.
Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi, pandemide triyaja başvurulmak durumunda kalındığında yasa yapıcıların engellileri korumak için önlem alması gerektiğine hükmetti. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'da başvurulan triyaj sistemi, savaş alanlarında ve acil durumlarda hastaların yaşama şansı ve aciliyeti gibi göstergelere bakılarak tıbbi müdahalede öncelik sıralaması yapılması anlamına geliyor.
Almanya'da son aylarda artan korona vakaları yoğun bakım ünitelerinin dolmasına neden olmuş ve ülkede triyaj uygulanıp uygulanmayacağı tartışmasına neden olmuştu. Engelli ya da kronik hastalığı bulunan 9 Alman vatandaşı da triyajın kendilerinin yaşam hakkını ihlal edebileceği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.
Bu şikayeti değerlendiren kararında Engelli Hakları Sözleşmesi'ne dikkat çeken Anayasa Mahkemesi, doktorların kısıtlı kaynakla hangi hastasını kurtacağına karar vermek zorunda kalması durumunda engellilerin triyajdan korunması için "derhal" önlem alınması ve bir yasal düzenleme hazırlanmasını istedi.
Mahkeme, gerekli önlemleri şimdiye kadar almadığı için yasamanın insan hayatını koruma yükümlülüğünü ihlal ettiğine de dikkat çekti.
Mahkemenin kararını olumlu karşılayan Alman Hasta Hakları Vakfı Eugen Brysch, engellilerin tıbbi kaynaklardan faydalanma konusunda dezavantajlı duruma düşmemesi gerektiğini vurgulayarak Federal Meclis'in artık yasa yapmaktan kaçınamayacağını söyledi. Konunun karmaşık olduğunu ve tartışmak için de zaman gerektiğini ifade eden Brysch, yasal düzenlemenin bir yıl içinde yapılmasını beklediklerini kaydetti.
Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Bernhard Franke de Anayasa Mahkemesi'nin kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek bunun engellilere önemli bir mesaj olduğunu söyledi. Hiç kimsenin bir engeli nedeniyle ihmal edilemeyeceğini ifade eden Franke, yasa yapıcılardan hızla harekete geçmesini istedi.
dpa,AFP/HS,HT
© Deutsche Welle Türkçe
Açıklanan bir rapora göre Almanya'daki hastaneler ekonomik açıdan son 20 yılın en kötü günlerini yaşıyor. Her beş hastaneden dördünde personel sıkıntısı olduğu belirtiliyor.
Almanya’da Federal Hükümet’in korona önlemlerini protesto edenler yine sokaktaydı. Göstericiler maske takmadı, mesafe kurallarına da uymadı. En kalabalık gösterilerin yapıldığı eyalette ise yoğun bakımlar alarm veriyor.