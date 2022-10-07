Anayasa değişiklikleri hazırlığı: Erdoğan'dan LGBT vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'dan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken başörtüsüyle ilgili TBMM'ye sunmaya hazırlandıkları Anayasa değişikliği hakkında bilgi verdi.

"Şu anda ben çalışmayı başlattım. Adalet Bakanımın riyasetinde şu an itibarıyla gerek Bekir Bey gerek Anayasa Komisyonu Başkanım, Adalet Komisyonu Başkanım, onlar şu anda bu çalışmayı yapıyorlar" ifadelerini kullanan Erdoğan, "İnşallah arkadaşlar güzel bir hazırlık yapacaklar ve bu hazırlığı da Meclis'e Anayasa değişikliği olarak sunacağız" dedi.

Erdoğan, "Aile filan hepsi bu işin içinde. Öyle bir şey yapıyoruz ki hadi bakalım görelim seni. Bu işte ne kadar samimisin, değilsin; bunu burada göreceğiz" diye ekledi.

Erdoğan, kamuda başörtüsü takma hakkının yasal güvence altına alınması için kanun teklifi veren CHP'nin bu hamlesine cevaben altılı masaya bu doğrultuda "hep beraber" Anayasa'yı değiştirme çağrısında bulunmuş ve "Hatta bununla kalmayalım, kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuzu güçlendirerek geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak ilave değişiklikler yapalım" diye de eklemişti. Erdoğan'ın söz konusu "ilave değişiklikler" ile neyi kastettiği soruldu.

LGBT vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine, "Aile kavramı bizim olmazsa olmazımız zaten. Çünkü güçlü bir millet, güçlü aileden olur. Şimdi bizim bunun çalışmasını da yapmamız lazım. Çünkü son zamanlarda topluma LGBT'yi soktular. LGBT'yle birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu biliyoruz zaten. Ama bunu da aile olarak gelip oraya koyalım. Burada da çıksın bakalım neresinden savunacak onu da görelim" dedi.

"Başörtüsü gündemimizde yoktu"

Erdoğan, "Sizin hem başörtüsü hem aileyle ilgili düzenleme yapma kararınız eğer önceden varsa, bu karar ona (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) ulaşmış olabilir mi?" şeklindeki soruya da "Başörtüsüyle alakalı herhangi bir şey yoktu. Niye? Çünkü bizim böyle bir problemimiz yoktu. Çözmüşüz bunu. Şimdi biz bunu çözdüğümüze göre bu bizim gündemimizde niye olsun. Bu beyefendi getirdi bunu gündeme koydu. Bu da ne oldu? Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümüm santrforlukla geçtiğini. Artık Allah'ın izniyle Sayın Kılıçdaroğlu gibileri bu ülkenin başına gelemeyeceğine göre bu millet bunları derdest etti, bitti. Bundan sonra artık benim milletim çok daha özgür bir hayatın tadını yaşayacak" yanıtını verdi.

CHP'nin başörtüsü çıkışı

Ana muhalefet partisi CHP, başörtüsüyle ilgili üç maddelik kanun teklifiniSalı günü TBMM Başkanlığına sunmuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu bir önceki gün, başörtüsüyle ilgili bir kanun teklifi sunacaklarını açıkladığı video mesajında, "Saray'ın da samimiyet turnusolu bu. Bakalım onların tutumu ne olacak?" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Çarşamba günkü çağrısının ardından ise "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız" demişti.

DW/CÖ,EC