Anadolu Ajansı'na Merve Dizdar tepkisi

Oyuncu Merve Dizdar'ın 76'ncı Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazandığına dair bilgiye festivalle ilgili haberinin en sonunda yer veren Anadolu Ajansı sosyal medyada tepki gördü.

AA'nın "Altın Palmiye ödülünün sahibi Fransız yönetmen Justine Triet oldu" başlığıyla verdiği haberde, Dizdar'dan ve başarısından sadece haberin son bölümünde bahsedildi.

AA haberinin ilgili bölümünde şöyle denildi:

"'Perfect Days' filminde oynayan Koji Yakusho 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne, Merve Dizdar da 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Kuru Otlar Üstüne' filminde 'Nuray' karakterini canlandırıyor."

Sosyal medyada birçok kullanıcı, Anadolu Ajansı'nın bu önemli haberi duyurma şeklini eleştirdi:

Ödül konuşması

Cannes Film Festivali'nde bu ödülü kazanan ilk oyuncu olan Dizdar, törende yaptığı konuşmada "Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele eden ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray'ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" demişti.

Dizdar'ın bu konuşmasına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu tepki göstermişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Dizdar'ın kazandığı ödül sonrası tebrik mesajı yayımlamıştı.

Dizdar'ı kutlayan isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı.

Türkiye'ye döndü

Dizdar, Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat Nice'den İstanbul'a döndükten sonra havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'ye böyle bir ödül kazandırdığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Dizdar, "Herkes çok mutlu oldu, bu benim için çok daha önemli. Onlar çok daha mutlu olduğu için ben daha mutlu oluyorum. İnsanın ülkesine böyle bir ödülle gelmesi çok büyük bir gurur. İlk defa böyle çok önemli şeyler hissediyorum" dedi.

Ünlü oyuncuların yer aldığı festivalde en iyi kadın oyuncu ödülüne hak kazandığı için çok şaşırdığını ifade eden Dizdar, "Nuri Bilge Ceylan zaten çok büyük bir yönetmen. O her zaman dünyada da çok önemli bir yönetmen. Çok önemli oyuncular vardı orada yarıştığım. Çünkü, çok çok iyi oyuncular vardı. O yüzden tek bir duygu değil, birkaç duyguyu yaşadığım için çok şaşırdım. Ama sonra kendime geldim. Çok önemli oyuncular vardı. Hepsi filmi çok beğendi. Nuri Bilge Ceylan'ı zaten çok iyi tanıyorlar. Çok iyi yorumlar aldım. Yoldan geldim, çok yorgunum, o yüzden odaklanamıyorum. Şu an oyumu kullanmaya gidiyorum. Şimdi hemen hızlıca oyumu kullanacağım" diye konuştu.

DW,ANKA,DHA/CÖ,EC

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