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Hollanda'nın başkenti. Amsterdam'ın kanallar bölgesi, 2010 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne eklenmiştir.
DW Türkçe'nin Amsterdam ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Yapboz ya da modern dildeki adıyla puzzle… Sadece büyükanneler ve yağmurlu öğleden sonraları için mi? Puzzle yaparken, kimlerin sıkıcı çocukluk anılarının canlandığına şaşırabilirsiniz! Amsterdam yakınlarında yaşayan dört genç kadın, yapbozun keyfini yeniden keşfetmiş. Kendilerini “Puzzle Pisileri” olarak nitelendiriyorlar.
Covid-19 salgını nedeniyle aylardır kapalı olan restoranlar, Avrupa’da kapılarını müşterilere açmaya başladı. Ancak restoran işletmeleri, müşterileri ve çalışanları koronavirüsten korumak için Avrupa’nın her köşesinde farklı konseptlere başvuruyor.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da eskiden baskül köprülerinin gemi geçişleri için açılır kanatlarını kontrol eden bekçilerin kaldığı kulübeler otel odalarına dönüştürüldü. Günümüzde köprü kanatları otomatik açılıyor ve Amsterdam ziyaretçilere farklı konaklama amaçları sunmak için bu projeyi geliştirdi.
Hollanda’nın Amsterdam kenti genelevler mahallesiyle (Red Light District) ünlü. Yarı çıplak hayat kadınları ışıklandırılmış vitrinlerde boy gösterir. Ancak çevre halkı artık bıkmış durumda. Aşırı sayıda turist ve çöp olmasından şikâyetçiler. Ama sorun sadece buradaki seks işçilerinden de kaynaklanmıyor.