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Amsterdam

Hollanda'nın başkenti. Amsterdam'ın kanallar bölgesi, 2010 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne eklenmiştir.

DW Türkçe'nin Amsterdam ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Ein Mann ist beim Aufräumen durch das beschädigte Glas in einem Fast-Food-Restaurant zu sehen, das bei Protesten gegen eine landesweite Ausgangssperre eingeschlagen wurde. Am zweiten Abend in Folge sind in mehreren Städten in den Niederlanden Unruhen ausgebrochen. Hunderte gewaltbereite Jugendliche hatten sich nach Polizeiangaben am Montagabend kurz vor Beginn der Ausgangssperre wegen der Corona-Pandemie an mehreren Orten versammelt und die Polizei angegriffen. +++ dpa-Bildfunk +++

Hollanda'da korona protestosu yağma eylemlerine dönüştü 26.01.2021

Hollanda’da pandemi nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağına karşı başlayan protestolar pazartesi gecesi de devam etti. Birçok kentte göstericiler dükkanları yağmaladı ve polisle çatıştı.
Police uses a water canon during a protest against restrictions put in place to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Amsterdam, Netherlands January 24, 2021. REUTERS/Eva Plevier

Hollanda’da korona protestosuna şiddet karıştı 25.01.2021

Sokağa çıkma yasağına tepki olarak birçok kentte sokağa inen göstericiler dükkanları yağmaladı, otomobilleri ateşe verdi. En az 130 kişi gözaltına alındı.

1 saatte 1000 parça nasıl bir araya getirilir? 06.10.2020

Yapboz ya da modern dildeki adıyla puzzle… Sadece büyükanneler ve yağmurlu öğleden sonraları için mi? Puzzle yaparken, kimlerin sıkıcı çocukluk anılarının canlandığına şaşırabilirsiniz! Amsterdam yakınlarında yaşayan dört genç kadın, yapbozun keyfini yeniden keşfetmiş. Kendilerini “Puzzle Pisileri” olarak nitelendiriyorlar.

Amsterdam restoranlarında yeni koronavirüs konsepti: Serada yemek 09.07.2020

Covid-19 salgını nedeniyle aylardır kapalı olan restoranlar, Avrupa’da kapılarını müşterilere açmaya başladı. Ancak restoran işletmeleri, müşterileri ve çalışanları koronavirüsten korumak için Avrupa’nın her köşesinde farklı konseptlere başvuruyor.

Amsterdam'ın bekçi kulübeleri otel oldu 04.01.2020

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da eskiden baskül köprülerinin gemi geçişleri için açılır kanatlarını kontrol eden bekçilerin kaldığı kulübeler otel odalarına dönüştürüldü. Günümüzde köprü kanatları otomatik açılıyor ve Amsterdam ziyaretçilere farklı konaklama amaçları sunmak için bu projeyi geliştirdi.

SCHIPHOL, 06-11-2019. Calamity at Schiphol airport | Die nach einem Entführungsfehlalarm geräumte Halle 1 am Flughafen Amsterdam-Schiphol am 6. November 2019 um 20.41 Uhr

Türkiye 15 yabancı IŞİD şüphelisini ülkelerine gönderdi 20.11.2019

İçişleri Bakanlığı şimdiye kadar 15 yabancı uyruklu IŞİD şüphelisinin ülkelerine sınırdışı edildiğini açıkladı. Hollanda’ya gönderilen iki kadın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Hollanda ünlü genelevler mahallesini tartışıyor 01.11.2019

Hollanda’nın Amsterdam kenti genelevler mahallesiyle (Red Light District) ünlü. Yarı çıplak hayat kadınları ışıklandırılmış vitrinlerde boy gösterir. Ancak çevre halkı artık bıkmış durumda. Aşırı sayıda turist ve çöp olmasından şikâyetçiler. Ama sorun sadece buradaki seks işçilerinden de kaynaklanmıyor.

10.10.2019 *** A man waves a Turkish flag as Turkey-backed Syrian opposition fighters enter Tel Abyad from Turkish gate towards Syria in Akcakale in Sanliurfa province on October 10, 2019. - Turkey has launched a broad assault on Kurdish-controlled areas in northeastern Syria, with intensive bombardment followed by a ground offensive made possible by the withdrawal of US troops. (Photo by BULENT KILIC / AFP) (Photo by BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

Independent: ABD müttefiki Kürtlere ihanet etti 10.10.2019

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı Avrupa basınında geniş yankı buldu. Yorum köşelerinde, harekâtın Avrupa'ya olası etkileri de değerlendirildi.

A Russian FrontAIDS with a Red Ribbon, a sign of support for people living with HIV on his cap protests in downtown Moscow, 28 November 2006, takes part in a protest against a criminal conspiracy between the Russian government officials and pharmaceutical corporations. According to the World Health Organization, nearly 100 thousand people in Russia need treatment. The Russian Ministry of Health and Social Development promised to provide treatment for 19147 HIV-positive people but failed to fulfill the commitment, 15000 of whom were to receive treatment through the National HIV/AIDS Program “Health”. AFP PHOTO / DENIS SINYAKOV (Photo credit should read DENIS SINYAKOV/AFP/Getty Images)

UNAIDS: 50 ülke için alarm zilleri çalıyor 23.07.2018

Dünya genelinde her yıl yaklaşık bir milyon kişi HIV virüsü nedeniyle ölüyor. BM, 2018 Uluslararası AIDS Konferansı öncesi 50 ülkede artan yeni HIV vakalarına karşı uyardı.
19.07.2018, Baden-Württemberg, Mannheim: Hendrik Meier (27) lächelt in die Kamera. Er wurde zum ersten Nachtbürgermeister (Night Mayor) in Deutschland gewählt. Vom 1. August an soll er in Mannheim 50 Stunden im Monat bei Konflikten im Nachtleben, etwa zwischen Partygästen und ruhebedürftigen Anwohnern, vermitteln. Foto: Benedikt Spether/dpa | Verwendung weltweit

Almanya'nın ilk "gece belediye başkanı" iş başında 20.07.2018

Almanya’nın Mannheim kentinin artık bir "gece belediye başkanı" var. Görevi ise kent sakinlerinin huzuru ve polisin endişelerini de gözeterek gece hayatını daha da canlandırmak.

Sakızdan spor ayakkabı üretiyorlar 13.07.2018

Sokaklara atılan yıllık ortalama 1,5 milyon kilogram sakızla ne yapılabilir? Hollanda'da bir şirket, doğada yok olması 25 yıl süren sakızların yol açtığı kirliliğe dikkat çekmek istedi. Şirket sakızları spor ayakkabıya dönüştürdü.
Gäste amüsieren sich am Samstag (08.10.2011) auf der Party 8 Jahre Deutsch Magazin im Club Cookies in Berlin. Foto: XAMAX | Verwendung weltweit

Mannheim geceler için 'belediye başkanı' arıyor 24.06.2018

Amsterdam, Londra ve diğer kentlerden sonra Mannheim da gece nöbeti tutacak bir belediye başkanına kavuşacak. Görevi gece hayatının olumsuz etkilerini azaltmak olacak.
ARCHIV 2015+++++Two people ride on a bicycle of Dutch bike rental company Yellow Bike that introduced the 'Yellow Backie' initiative, which transforms a bicycle luggage rack into an unofficial hitchhike seat in Amsterdam, The Netherlands, 13 August 2015. Fourty Amsterdam locals and volunteers have swapped their luggage racks for new, free, yellow ones. If a tourist sees a bicycle sporting one of the yellow racks on the street, they are invited to yell 'Backie!' to get a ride. The scheme enables visitors to receive a free tour of the city from a local and helps Amsterdammers connect with people from around the world. EPA/REMKO DE WAAL BG Bildergalerie zum Thema Amsterdam (c) picture-alliance/dpa/ANP/R. De Waal

Çevre dostu ulaşımda Avrupa'nın liderleri 22.05.2018

Greenpeace tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, çevre dostu ve güvenli ulaşım konusunda en yüksek notu Oslo, Kopenhag ve Amsterdam aldı. İtalya'nın başkenti Roma ise en kötüler arasında.

22: März 2016 Aerial view of Schiphol airport near Amsterdam in this April 9, 2014 file photo. Dutch police stepped up security patrols at airports and tightened checks at borders after Tuesday's attacks in neighboring Belgium, the security agency said. REUTERS/Yves Herman/Files copyright: Reuters/Y. Herman

Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda şüpheli bir kişi vuruldu 15.12.2017

Hollanda polisi, Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda şüpheli bir kişiyi vurdu. Şüpheli şahsın bıçakla tehditlerde bulunduğu bilgisi verildi.

Amsterdam - Paris arası 33 dakika olacak 05.06.2017

Hollandalı startup şirketi Hardt Global Mobility, Hyperloop (hız yuvarı) ulaşım sistemini Avrupa’da denemeye hazırlanıyor. Süper hızlı ulaşım sistemi ile Amsterdam - Paris arası 33 dakikaya inecek.
ARCHIV - Ein Polizist steht am 30.09.2016 in Neapel (Italien) neben dem Gemälde «Meeressicht bei Scheveningen» des Malers Vincent Van Gogh. Das Gemälde war im Dezember 2002 in Amsterdam gestohlen und im September 2016 von der italienischen Polizei südlich von Neapel entdeckt worden. (zu dpa «Gestohlene Van Gogh-Gemälde können nach Amsterdam zurück kehren» vom 20.01.2017) Foto: Ciro Fusco/ANSA/epa/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Çalıntı Van Gogh tabloları Napoli'de sergileniyor 07.02.2017

2002 yılında Amsterdam'daki müzeden çalınan iki Van Gogh tablosu Eylül ayında Napoli'de bir mafya baskınında ele geçirilmişti. Eserler iade edilmeden önce 3 hafta boyunca Napoli'de sergilenecek.
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