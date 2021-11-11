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Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi ABD, coğrafi olarak da dünyanın en büyük üçüncü ülkesidir. Nükleer güç sahibi ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin de daimi üyelerinden biridir.

ABD, dünyanın en büyük ekonomisi konumundadır. Soğuk Savaş sonrasında ABD mevcut tek süper güç haline geldi. ABD, savunma harcamalarına ayırdığı bütçeyle bu alanda açık arayla lider durumda. Dünya siyasetinin öncü ülkelerinden biri olan ABD, başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. ABD ile ilgili DW Türkçe'de yer alan haberlere buradan ulaşabilirsiniz.

Turkey's President Recep Tayyip Erdogan (R) stands as he welcomes Hungary's Prime Minister Viktor Orban at the Presidential Complex in Ankara, on November 11, 2021. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

Erdoğan: Yunanistan Amerika’nın üssü haline gelmiştir 11.11.2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Dedeağaç Limanı'na yaptığı sevkiyatlara ilişkin "Yunanistan’ın kendisi şu anda ABD’nin bir üssü durumuna gelmiştir" dedi.
Die türkische Währung (Lira) verliert weiter an Wert. DW-Karikatur von Serkan Altuniğne Quelle: Serkan Altuniğne / DW

Haftanın Karikatürü 11.11.2021

Serkan Altuniğne bu hafta DW Türkçe için, Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki değer kaybı ile ilgili gündemi çizdi.

Illustration: Türkische Lira, 10-Lira-Banknote, aufgenommen am 15.08.2018 in Osterode am Harz. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

Dolar/TL kuru 9,98’e çıktı 11.11.2021

Dolar/TL kuru 9,98’e dayanarak tarihi zirveyi gördü. Türk Lirası‘ndaki düşüş ABD’de beklentilerin çok üzerinde açıklanan enflasyondan sonra ABD dolarının değer kazanmasının ardından geldi.
Syringe and usa dollars money. Healthcare and business concept.

Zengin ülkelere aşı patentlerinde ırk ayrımcılığı suçlaması 10.11.2021

Uluslararası STK'lardan oluşan ittifak, aralarında ABD ve Almanya'nın da bulunduğu beş ülkeyi, aşı patentlerindeki eşitsiz dağılıma göz yumdukları gerekçesiyle ırk ayrımcılığıyla suçlayarak BM'ye şikayet etti.
BELARUS - NOVEMBER 8, 2021: Migrants carry their bags on the Belarusian-Polish border. Nearly 1,000 refugees were heading towards the Polish border in the morning of November 8, 2021. The foreigners intend to exercise their right to apply for a refugee status in an EU country. Poland s troops in the border regions were put on full alert. Leonid Shcheglov/BelTA/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117277

Polonya'da sığınmacı krizi: Sınır kapatıldı 09.11.2021

Polonya'ya Belarus üzerinden dün gerçekleşen sığınmacı akını sonrasında Varşova yönetimi Kuznica sınır noktasını geçişlere kapattı. AB, NATO ve ABD Belarus yönetimini sığınmacıları maşa olarak kullanmakla suçladı.
Bosnien und Herzegowina Mostar Foto: DW/Dragoslav Dedovic, August 2019 Mostar Alte Brücke

ABD'nin Bosna Hersek Özel Temsilcisinden "savaş olmayacak" güvencesi 08.11.2021

ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar, Bosna Hersek'te Boşnak, Sırp ve Hırvat liderlerle görüştü. Escobar "Üzerinde anlaştığımız en önemli şey bir savaş olmayacağı" dedi.
US borders reopen to UK visitors. EDITORIAL USE ONLY British Airways Ambassadors Elysa Marsden (left) and Eugenia Okwaning at London Heathrow Airport's T5 ahead of the departure of British Airways flight BA001, which will perform a synchronised departure on parallel runways alongside Virgin Atlantic flight VS3, heading for New York JFK to celebrate the reopening of the transatlantic travel corridor, more than 600 days since the US travel ban was introduced due to the Covid-19 pandemic. Picture date: Monday November 8, 2021. To mark the occasion, BA will be using a flight number previously reserved for Concorde and both airlines will be operating fuel efficient A350 aircrafts. The US is the UK's largest trading partner, and aviation contributes £23m per day to the UK economy. Photo credit should read: Anthony Upton/PA Wire URN:63608349

ABD yabancılara seyahat yasağını kaldırdı 08.11.2021

ABD, pandemi nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarına uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı. ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişi için hem aşılı olmaları hem de negatif korona testi sonucu sunmaları gerekiyor.
Israeli Prime Minister Naftali Bennett chairs the weekly cabinet meeting at the Ministry of Foreign Affairs offices in Jerusalem, on September 11, 2021. (Photo by ABIR SULTAN / POOL / AFP) (Photo by ABIR SULTAN/POOL/AFP via Getty Images)

ABD’nin Filistinliler için misyon açma girişimine İsrail engeli 07.11.2021

İsrail Başbakanı Naftali Bennett Kudüs’te Filistinliler için ABD misyonunun yeniden açılmasına karşı çıktı. Biden yönetiminin Filistinle ilişkileri tamir etmek adına atmak istediği bu adım İsrail engeline takıldı.
Delta Air Lines Bombardier Boeing 757-200 aircraft as seen arriving, on final approach for landing in New York JFK John F. Kennedy International Airport. The B757 narrow body airplane was flying previously for TWA Trans World Airlines and AA American Airlines. The registration the Boing 757 plane is N713TW and is powered by 2x PW jet engines. Delta Airlines is the second-largest in the world, member of SkyTeam aviation alliance with headquarters in Atlanta, Georgia. NY, USA on 2nd February 2020 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto)

Kısıtlamalar kalkıyor, peki ABD'ye seyahat nasıl edilecek? 07.11.2021

ABD, korona pandemisi nedeniyle uyguladığı kısıtlamaları Pazartesi gününden itibaren kaldırıyor. ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişi için hem aşılı olmaları ve hem de negatif korona testi sunmaları gerekiyor.
Ambulance lights are seen in the crowd during the Astroworld music festiwal in Houston, Texas, U.S., November 5, 2021 in this still image obtained from a social media video on November 6, 2021. Courtesy of Twitter @ONACASELLA /via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

ABD'deki festivalde izdiham: En az 8 kişi öldü 06.11.2021

ABD'nin Houston kentindeki bir festivalde yaşanan izdiham sonucu en az sekiz kişi hayatını kaybetti. İtfaiye Müdürü Pena, izdiham sonrası hastaneye kaldırılan 17 kişiden 11'ine ani kalp durması teşhisi konduğunu söyledi.
In diesem Bild von House Television feiern Demokraten am späten Freitag, den 5. November 2021, in Washington, nachdem das Repräsentantenhaus ein eine Billion Dollar (umgerechnet rund 865 Milliarden Euro) schweres Paket von Straßen- und anderen Infrastrukturprojekten verabschiedet hat. Die Demokraten haben damit ein monatelanges Patt zwischen Progressiven und Moderaten aufgelöst und einen Sieg errungen, auf den Präsident Joe Biden und seine Partei immer mehr Wert gelegt hatten. (Hausfernsehen via AP) +++ dpa-Bildfunk +++

ABD Kongresi'nden Biden'ı rahatlatan onay 06.11.2021

Anketlerde gerileyen ve Virginia'daki seçim yenilgisiyle yara alan ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'nin kabul ettiği 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketiyle moral buldu.

DW Haber - 05.11.2021 05.11.2021

DW Haber'de bugün: ABD'nin Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi; Erdoğan'a "Yahudi" demek hakaret sayıldı; İhracatçı yüksek değil, istikrarlı kur istiyor; Ülkücü mafya yeniden sokakta mı?; Türkiye'nin operasyon ihtimalinin tetiklediği ittifaklar

Türkiye Demokrasi Zirvesi'ne davet edilmedi 05.11.2021

ABD Başkanı Joe Biden'ın evsahipliğinde 9-10 Aralık'ta düzenlenecek olan Demokrasi Zirvesi'nin davetli listesi basına sızdı. 107 ülkenin bulunduğu listede Türkiye bulunmuyor.
Radargelenkte Mittelstrecken Luft-Luft Rakete AMRAAM AIM-120, Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ABD'den Suudi Arabistan'a füze satışına onay 05.11.2021

ABD Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'a 640 milyon dolar değerinde 280 adet AIM-120C tipi Orta Menzilli Havadan Havaya Füze'nin satışına onay verdi.
Iran's new President-elect Ebrahim Raisi speaks during his press conference in Tehran, Iran, Monday, June 21, 2021. Raisi said Monday he wouldn't meet with President Joe Biden nor negotiate over Tehran's ballistic missile program and its support of regional militias, sticking to a hard-line position following his landslide victory in last week's election. (AP Photo/Vahid Salemi)

İran’dan Batı’ya "aşırı taleplerle gelmeyin" mesajı 04.11.2021

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 29 Kasım için öngörülen nükleer müzakerelerde İran halkının çıkarlarına zarar verecek “aşırı talepleri” kabul etmeyeceklerini duyurdu.
Rauchschwaden (hohe Schornsteine) und Wasserdampf (große Kühltürme) steigen über dem Kohlekraftwerk Lethabo auf. Dutzende Staats- und Regierungschef präsentieren beim UN-Klimagipfel in New York Pläne zum Klimaschutz. (zu dpa «Klimapolitik in anderen Ländern: Alles fürs Klima - oder doch nicht?») +++ dpa-Bildfunk +++

İklim Zirvesi'nde kömüre veda ittifakı kuruldu, en çok tüketenler katılmadı 04.11.2021

İklim Zirvesi’nde iklim değişikliğinin en önemli kaynağı olan kömür kullanımına son verilmesi için ittifak oluşturuldu. Kömüre en bağımlı ABD, Çin, Hindistan ve Avustralya gibi ülkeler ise ittifaka katılmadı.

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