Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi ABD, coğrafi olarak da dünyanın en büyük üçüncü ülkesidir. Nükleer güç sahibi ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin de daimi üyelerinden biridir.

ABD, dünyanın en büyük ekonomisi konumundadır. Soğuk Savaş sonrasında ABD mevcut tek süper güç haline geldi. ABD, savunma harcamalarına ayırdığı bütçeyle bu alanda açık arayla lider durumda. Dünya siyasetinin öncü ülkelerinden biri olan ABD, başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. ABD ile ilgili DW Türkçe'de yer alan haberlere buradan ulaşabilirsiniz.