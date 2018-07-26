 Amazonlarda ormansızlaşma artıyor | YAŞAM | DW | 04.07.2019

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YAŞAM

Amazonlarda ormansızlaşma artıyor

Brezilya’daki Amazon ormanlarında Haziran ayında ormansızlaşma oranı yüzde 88’e çıktı. Çevreciler, Devlet Başkanı Bolsonaro’nun çevre koruma konusundaki açıklamalarının ormansızlaşmada etkili olduğunu savunuyor.

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Dünyanın en büyük tropikal ormanları olan Amazon'ların yüzde 60’ını topraklarında bulunduran Brezilya'da ormansızlaşma oranı Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'ne (INPE) göre Haziran ayında yüzde 88,4 oranında artarak 920 kilometre kareye ulaştı.

Ormansızlaşma oranının son 12 aylık dönemde geçen yılın üzerinde olduğu belirtildi. Ormazsızlaşma oranı ilk 11 ayda 4 bin 565 kilometre kareye ulaştı, bu geçen yıla göre yüzde 15’lik bir artışa tekabül ediyor.

Çevre Bakanı Ricardo Salles yasadışı ormansızlaşma ile mücadele için tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Salles Amazon'a bu hafta 17 tane kolluk gücü gönderdiklerini söyledi.

Çevreciler Bolsonaro'yu eleştiriyor

Çevreciler ise ormansızlaşmanın artmasında ülkenin yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun payı olduğunu savunuyor. Çevreciler, Bolsonaro'nun Amazonların geliştirilmesi yönündeki açıklamaları ile ülkenin çevre kurumu Ibama'nu çok fazla ceza kestiği gerekçesiyle eleştirmesinin ormansızlaştırmadan çıkar sağlayanları cesaretlendirdiğini ileri sürüyorlar. Brezilya’daki sivil toplum kuruluşu Imazon’dan araştırmacı Paulo Barreto "Bolsonaro durumu fenalaştırdı. Çok güçlü sözlü bir saldırıda bulundu” dedi. 

Greenpeace orman stratejisti Paulo Adario, Bolsonaro yönetimi altında ormansızlaşmanın kötüye gideceği yönünde tüm işaretlerin bulunduğunu belirterek, "En son son veriler geldiğinde, bu veriler gerçekten çok yüksek ise, bu Bolsonaro için bir kabus olacak. Hem Brezilya hem de uluslararası bakış açısına göre bu çok önemli, çünkü Amazonlar bir ikon” dedi.

Aşırı sağcı Bolsonaro Ocak ayında Brezilya Devlet Başkanı olarak göreve başlamıştı. Bolsonaro'nun göreve başlamasından bu yana tarım ve madencilik sektörlerini desteklemek için çevre koruma konusundaki kontrolleri gevşetmeye çalıştığı bildiriliyor. Çevreciler bu yaklaşımın küresel ısınmaya karşı dünyanın en büyük savunması olan Amazon ormanlarını tehdit ettiğini kaydediyor.

Video izle 02:10

Dünyanın akciğerleri tehdit altında

rtr/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Dünyanın akciğerleri tehdit altında  

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