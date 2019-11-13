Altun: Erdoğan'ın Nobel açıklaması Orhan Pamuk'a yönelik değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel ödüllerine ilişkin olarak Ankara'da yaptığı, "Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir" ifadesinin Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a yönelik olmadığını belirtti.

Altun Erdoğan'ın bu sözleriyle "Avrupalı kurum ve kuruluşların ideolojik yaklaşımlara dayanan ödül sistemlerini" eleştirdiğini belirterek, "Irkçılığı ve terörizmi ödüllendiren iki yüzlülüğe vurgu yapmıştır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye düşmanı ideolojik yaklaşımları ve terör faaliyetleri bilindiği halde Nobel’e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastetmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada, Nobel ödülleri konusunda eleştirilerde bulunmuştu. Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesini eleştiren Erdoğan, "Nobel kendisini tüketmiştir, Nobel siyasi, tamamıyla ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Böyle bir katili ödüllendirmek aslında zulüm ile ortak hareket etmektedir" demişti. Erdoğan Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin, "Size bir gün Nobel verilse alır mısınız?" şeklindeki sorusuna, "Hayır almam" yanıtını vermişti.

Nobel'in ideolojik olan yaklaşımlarından başka hiçbir özelliği kalmadığını söyleyen Erdoğan şöyle devam etmişti:

"Bu sadece şu anda verdikleri ödül değil, bundan önceki verdikleri ödüllerde de hep bunlara dikkat etmişlerdir. Mesela Türkiye'den kalkmışlardır teröriste ödül vermişler. Niye? Mantık budur, anlayış budur. Bundan sonra da yine bunlar bu şekilde devam edeceklerdir. Örneğin Aziz Sancar hocamıza vermiş oldukları ödülde orada tartışılacak herhangi bir şey söz konusu değil. Niye? İlmiyle bir defa temayüz etmiş olan bir hocamızdır. Biz de alkışlarız, biz de takdir ederiz. Ama kalkıp da böyle teröristleri kendi romanına vesairesine yansıtan orada onu kullananları siz Nobel'e layık görürseniz, bizim de sizi tanımamız zaten mümkün değildir."

DW / HT,SSB

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