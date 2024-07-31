Altun: Abbas Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın 14-15 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'ye ziyarette bulunacağına dair bir paylaşımda bulundu.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 14 Ağustos Salı günü görüşecek olan Abbas'ın 15 Ağustos'ta da TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine sesleneceğini açıkladı. Altun mesajında, "14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir" ifadelerini kullandı:

Erdoğan eleştirmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, Abbas'ı davet ettiklerini ancak onun bu davete olumsuz yanıt verdiğini söylemişti.

Erdoğan Cumartesi günü Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması etkinliğinde Abbas'ın Türkiye'nin ziyaret davetine icabet etmediğini ve bu nedenle "özür dilemesi gerektiğini" belirterek, "Bazı siyasi partiler diyorlar ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve Parlamento'da konuştursun.' Size davet etmediğimizi kim söylüyor?... Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi?" demişti.

ANKA,DW / TY,ET

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