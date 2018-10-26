 Altmaier Türkiye′den ayrıldı | ALMANYA | DW | 26.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Altmaier Türkiye'den ayrıldı

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier, Ankara’daki iki günlük temaslarını tamamladı. Altmaier, Türkiye ziyaretinin diyaloğun yeniden başlatılması açısından başarılı olduğuna inandığını söyledi.

Peter Altmaier in der Türkei (picture alliance/AA/A. Balikci )

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier iki günlük Ankara temaslarının ardından Türkiye'den ayrıldı. Bakan Altmaier'ın Ankara ziyareti sonrasında Alman Ekonomi Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye'de yine görüşmek üzere” denilerek, Türkçe olarak "Eyvallah” ifadesi kullanıldı.

Altmaier'in Türkiye ziyaretinde ilişkilerde yaşanan zorluklara rağmen, ekonomik işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Altmaier Cuma günü Ankara’dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmanın Almanya’nın çıkarına olduğunun altını çizdi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan Altmaier, iki ülke arasında mevcut sorunlara rağmen, Türkiye ile ilişkilerde sağlanan ilerlemenin Alman vatandaşlarının, Almanya'da istihdam yaratılmasının ve bölgede istikrarın yararına olduğunu söyledi. Altmaier, Ankara ile yaşanan sorunların "parça parça çözüleceği” konusunda da iyimser olduğunu dile getirdi.

Siyasette güven kazanmanın ve "yeni köprüler” oluşturmanın önemli olduğuna işaret eden Altmaier, "bir diyalogun yeniden başlatılması ve Almanya’nın görüşlerinin anlatılması konusunda başarılı olunduğunda inandığını” söyledi. Altmaier, birbiriyle çelişen çıkarları dikkate almak gerektiği için, Türkiye’ye yaptığı ziyaretin “kolay olmadığını” da sözlerine ekledi.

Alman Bakan, Ankara’daki temasları çerçevesinde Hazine ve Maliye Berat Albayrak ile görüştü, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi’nin (JETCO) ilk toplantısına katıldı. Bugün de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank görüşen Altmaier, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 2'inci Türk-Alman Enerji Forumu'nun açılışını yaptı.

Patrick K.'nın durumuna ilişkin açıklama

Altmaier, Türk hükümetinin temsilcileri ile yaptığı görüşmelerde, Türkiye'deki insan hakları durumunu da “kuşkusuz” gündeme getirdiğini ifade etti. Ancak Altmaier, Türkiye'de insan haklarının durumunu açıkça eleştirmekten kaçınarak, konuyu kapalı kapılar ardında gündeme getirmenin daha etkili olduğuna işaret etti.

Altmaier'in Ankara ziyareti sırasında, Elazığ’da tutuklu bulunan Alman vatandaşı Patrick K., "terör örgütüne üye olmak" suçundan Şırnak'ta yargılandığı davada suçlu bulundu ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altmaier, Alman hükümetinin Patrick K. hakkındaki kararı "çok titizlikle” inceleyeceğini söyledi. Alman Bakan, karara "itiraz etmenin” mümkün olduğunu belirtti. Büyükelçiliği'nin Patrick K.'ya gereken hizmetleri verdiğini ifade eden Altmaier, ancak vakaya ilişkin ayrıntılı bilgi vermek istemediğini vurguladı.

Alman hükümetinin verdiği bilgilere göre, Türkiye'de halen beş Alman vatandaşı "siyasi suçlamalarla” cezaevinde bulunuyor. Alman vatandaşlarının siyasi gerekçelerle tutuklanması, Ankara ile Berlin arasında gerilim yaratan konulardan birini olmuştu. Berlin'den yapılan açıklamalarda, siyasi nedenlerle tutuklu Alman vatandaşları serbest bırakılmadan, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelemeyeceğini defalarca dile getirilmişti.

AFP,dpa/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Altmaier: Gümrük Birliği zor bir süreç

Maliye Bakanı Albayrak'la görüşen Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier, Gümrük Birliği konusunda Türkiye'nin beklediği destek mesajını vermedi. Altmaier AB'nin bazı koşulların yerine getirilmesini beklediğini söyledi. (25.10.2018)  

Berlin ve Ankara'ya basın özgürlüğü uyarısı

Ankara’da Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier ile görüşen Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, ikili ilişkilerde insan hakları ve basın özgürlüğünün stratejik bir konu olmamasından şikayet etti. (26.10.2018)  

Ekonomik ilişkilerde engeller kalkıyor

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier'in Türkiye temaslarının ilk günü, iş insanlarına verilen yemekle sona erdi. Bakanlar mevcut sorunların aşılacağı iradesini vurgularken iş dünyası siyasette esen olumlu havadan umutlu. (26.10.2018)  

Benzer içerik

Die deutsche und die türkische Flagge

Ekonomik ilişkilerde engeller kalkıyor 26.10.2018

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier'in Türkiye temaslarının ilk günü, iş insanlarına verilen yemekle sona erdi. Bakanlar mevcut sorunların aşılacağı iradesini vurgularken iş dünyası siyasette esen olumlu havadan umutlu.

Symbolbild Deutschland & Türkei Tourismus

Berlin-Ankara hattında gündem ekonomi 24.10.2018

Krizlerle geçen 2017'nin ardından ilişkileri normalleştirmek isteyen Türkiye ve Almanya ekonomiye odaklandı. Alman Ekonomi Bakanının bugün başlayan Türkiye ziyaretinde Alman şirketlerinin sorunları da gündemde olacak.

Türkei Istanbul Erol Önderoglu

Berlin ve Ankara'ya basın özgürlüğü uyarısı 26.10.2018

Ankara’da Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier ile görüşen Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, ikili ilişkilerde insan hakları ve basın özgürlüğünün stratejik bir konu olmamasından şikayet etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Syrien YPG in Rakka (picture-alliance/dpa/S. Suna)

Almanya'dan YPG'ye katılanların sayısı açıklandı

Alman İçişleri Bakanlığı bir soru önergesine verdiği yanıtta Nisan 2017 öncesi 204 ve sonrasında 45 olmak üzere toplam 249 kişinin YPG saflarında IŞİD'e karşı savaşmak için Suriye ve Irak'a gittiğini açıkladı. 

FOTO-GALERİ

Deutschland Anna Amalia Bibliothek in Weimar (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

Dünyanın en güzel kütüphaneleri

Kütüphaneler 4 bin yılı aşkın bir süredir insanları bilgiyle buluşturuyor. 24 Ekim Dünya Kütüphaneler Günü vesilesiyle dünyadaki en etkileyici kütüphanelere gezintiye çıkıyoruz: 