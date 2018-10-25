Altmaier: Gümrük Birliği zor bir süreç

Ankara'yı ziyaret eden Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Her iki bakan da, iki ülkenin ekonomik işbirliği açısından yeni bir dönemin başladığına işaret etti. Ancak Altmaier Türkiye'nin yenilenmesi için Berlin'in desteğini beklediği Gümrük Birliği anlaşması konusunda iyimser konuşmadı.

Basın toplantısı sırasında Altmaier'e Gümrük Birliği konusunda Almanya'nın tavrının bundan sonra ne olacağı ve "Türkiye'ye çifte standart uygulandığı" iddiaları soruldu.

Altmaier, Gümrük Birliği konusunun zor bir süreç olduğunu çünkü Avrupa Birliği'nin, gümrük ve ticaret politikaları konusunda bazı koşulların yerine getirilmesini beklediğini söyledi.

"Bunu çifte standart olarak kabul etmemek gerek" diyen Altmaier, Brexit müzakerelerinde İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır ve gümrük sorununu örnek verdi. Altmaier, "Sorunları tespit etmek ve AB Komisyonuyla bir diyalog başlatıp ve bir yol haritası ortaya konulması gerekiyor ve bu kolay bir süreç değil. Bu sürece Almanya'da karar vermiyoruz Avrupa düzeyinde karar veriyoruz" diye konuştu.

Altmaier diğer yandan son yıllarda yaşanan sıkıntıların ardından ikili ilişkileri geliştirmekte kararlı olduklarını da söyledi. İki ülkenin önemli birer ticaret partneri olduğunu hatırlatan Altmaier, 7 bin 500'den fazla Alman firmasının Türkiye'de yatırımları olduğunu belirtti.

Albayrak'tan "güvenli liman" vurgusu

Bakan Albayrak'a ise, Alman Sanayi Odaları Birliği'nin güven sağlanması için Türkiye'nin hukuk devleti ilkelerine dönmesini beklediğini hatırlatılarak Ankara'nın bu konuda hangi adımları atacağı soruldu. Albayrak, yanıtına Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da sadece Cumhuriyet döneminde değil Osmanlı'da dahil yüzlerce yıllık tarihinde yaşamadığı bir olayla karşılaştığını belirterek başladı.

Türkiye'nin bu darbe girişiminin ardından iki yıl süren olağanüstü hal sürecini geride bıraktığını ve 24 Haziran seçimlerinin ardından da parlamentonun kendi içinde daha güçlü olduğu, yürütmenin daha güçlü olduğu ve yargının bağımsızlığıyla yeni bir sisteme adım attığını söyledi. Albayrak Alman iş dünyasının Türkiye'nin bölge ve küresel ekonomi içinde ne kadar önemli bir partner olduğunu bildiklerini söyledi ve bu yeni döneminde güçlenecek ilişkilerle birlikte Türkiye'nin güvenli ve istikrarlı bir liman olacağını belirtti.

Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticari partneri olduğuna dikkat çeken Albayrak, ekonomik işbirliğinin siyasi işbirliğini de beraberinde getirmesini umduğunu belirtti. Almanya ile son dönemde sağlanan pozitif havayı daha da güçlendirmek için hangi alanlara yoğunlaşmak gerektiğini konuştuklarını belirten Albayrak, "İşbirliğimizin güçlenmesinin ticaret hacmimizin artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

"Türkiye ile ilgili gerçekler Almanya kamuoyunda ne kadar doğru yansılıtırsa o kadar önemli katkı yapacağını düşünüyorum" diyen Albayrak, daha güçlü iletişim kanalları tesis edilmesi için hazır olduklarını söyledi.

Altmaier, Alman iş dünyasının önemli temsilcileriyle birlikte Türkiye'yi ziyaret ediyor. 2013 yılında kurulması kararlaştırılan ancak bugüne kadar toplanamayan Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi'nin (JETCO) ilk toplantısının bugün yapılması, Türk-Alman Enerji Forumu'nun da Cuma günü toplanması planlanıyor.

DW/SÖ,GY,DÇÜ,ÖA

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