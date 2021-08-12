Altındağ'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir parkta, Salı gecesi iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesinin ardından Önder ve Battalgazi mahallelerinde dün gece gerilim tırmandı. Sokağa çıkan kalabalık bir grup, Suriyeliler'e ait olduğunu düşündükleri ev ve dükkanlar ile otomobillere zarar verdi, kullanılamaz hale getirdi. Grup, sokaklarda yaya veya motorlu taşıtla gezerek slogan attı.

Battalgazi Mahallesi'ndeki kalabalık, iş yerlerine girip bazı eşyaları dışarıya çıkartarak ateşe verdi. Yakılan ateş, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yabancı uyruklu bir vatandaşa ait otomobil de devirilerek ters çevrildi.

Emniyet, olayları yaşandığı mahallelere TOMA ve zırhlı akrep araçlarının yanı sıra çok sayıda çevik kuvvet sevk etti. Gece bir süre, tahrip edilen Suriyelilerin işyerleri önünde bekleyen polis daha sonra buradan ayrıldı.

Bazı Suriyeliler Salı günü otobüslerle mahalleden tahliye edilmişti. İşyeri yağmalanan Suriyeli bir aile, saldırgan grup gittikten sonra evinden dükkanına geldi. Hasarı inceleyen ailenin oğlu, DW Türkçe'ye "Ne yapacağımızı bilmiyoruz, polis ne derse ona göre hareket edeceğiz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz" dedi. Suriyeli baba "Allah'a havale ediyoruz" demekle yetindi.

Suriyelilere ait olduğu düşünülen araçlar ters çevrildi

İki kişi tutuklandı

Olayların ardından Ankara Valiliği gece saat 00.40'ta yaptığı açıklamada, olayların sona erdiği belirtilerek "Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" çağrısı yapıldı. Valilik, dün sabah yaptığı açıklamada Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği kavgayla ilgili olarak yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini duyurmuştu. Savcılık da daha sonra bu kişilerin tutuklandığını açıklamıştı.

Altındağ'da bir gece önce çıkan kavga sonucu Emirhan Yalçın hayatını kaybetmişti

Söz konusu kavgada yaralanan Ali Yasin Güler'in tedavisi ise hastanede sürüyor.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşan bazı görüntülerin gerçek dışı olduğuna ilişkin bir açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaştığı görüntünün başka bir ülkede meydana geldiği vurgulanarak "Provakatif maksatlı paylaşım ve görüntü yayınlayanlarla ilgili adli işlemler başlatılmıştır" denildi.

DW/AU,HS,JD

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