Altındağ Belediyesi: Katliam değil doğal ölüm

Altındağ Belediyesi katledilmiş halde çok sayıda köpek bulunduğu haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Belediye söz konusu alanın "doğal ölümü gerçekleşen sokak hayvanlarının gömüldüğü" bir mezarlık olduğunu ileri sürdü.

Niğde'de katledilmiş çok sayıda köpeğin bulunmasının ardından benzer bir olayın da Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandığı iddia edildi.

Altındağ ilçesinde çevresi çitlerle kapalı bir alanda onlarca köpek ölüsü bulundu. Bazı köpeklerin gömülmüş olduğunu tespit eden yaşam hakkı savunucuları, çok sayıda cansız köpeğin poşetler içinde çukurlara atıldığı görüntülere ulaştı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine avukatların gittiği, durumun kolluk kuvvetlerine ve savcıya bildirildiği öğrenildi. Olay sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Altındağ Belediyesi: "Katliam" haberleri asılsız

Altındağ Belediyesi, konuyla ilgili açıklamasında medyaya yansıyan haberlerde bahsi geçen alanın "doğal ölümü gerçekleşen ve/veya trafik kazalarına ya da enfeksiyona bağlı sebeplerle ölen sokak hayvanlarının gömüldüğü" bir hayvan mezarlığı olduğunu duyurdu.

Beş bin metrekare büyüklüğündeki alanın Altındağ Belediyesi'ne ait olduğunun belirtildiği açıklamada, kamuoyunda "katliam" olarak tabir edilen haberlerin "tamamen asılsız" olduğu ifade edildi.

Altındağ Belediyesi'nin 150 hayvan kapasiteli geçici bakım evinin yakınında bulunan bu alanın aynı zamanda vatandaşların kurban kesim alanında bıraktığı hayvan atıklarının da gömüldüğü bir bölge olduğunun bildirildiği açıklamada şöyle denildi:

"Altındağ Belediyesi, diğer belediyelerde de olduğu gibi vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine haftalık ortalama 20-25 yaşamını yitiren hayvanları toplamaktadır ve sağlık/hijyen kurallarına uygun bir şekilde bu alana gömmektedir. Burası yine sınırlarımız içerisinde yer alan çevre köylerimizde benzer sebeplerle ölen koyun, eşek, at gibi küçük ve büyükbaş hayvan ölülerinin de gömüldüğü bir alandır."

Ankara Büyükşehir Belediyesi "katliam" demişti

Altındağ Belediyesi'nin bu açıklamasından önce Ankara Büyükşehir Belediyesi "Altındağ Belediyesine bağlı olan barınakta yaşanan olay, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında değildir" açıklamasında bulunmuştu.

Belediyenin X hesabından yayımlanan açıklamada "Barınağın Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olmadığını ve yaşanan bu katliamın takipçisi olacağımızı kamuoyuna önemle duyururuz" ifadelerine yer verilmişti.



Sokak köpeklerinin uyutulmasına imkân tanıyan ve kamuoyunda "ötanazi" yasası olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. İlgili kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilerek yasalamıştı.

DW, ANKA / EC, BÖ