Altı soruda İmamoğlu hakkındaki "ahmak davası"

CHP, İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi durumunda nasıl bir yol izleyeceğini belirlemeye çalışıyor. Peki siyasi yasağa neden olan "ahmak davası" neydi?

CHP kurmayları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesini öngören mahkeme kararını görüşmek üzere İstanbul'da toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Sosyalist Enternasyonel toplantısına katılmak üzere ABD'ye gittiği için toplantıya katılamadı, ancak konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Özel, "Ekrem İmamoğlu'nun olası bir cumhurbaşkanı adaylığı ya da Ekrem İmamoğlu'nu bir kısıt getirmek için kumpas kurmuşlar, kumpasın piyonu Süleyman Soylu" ifadelerini kullandı.

CHP siyasi yasak kararının onanması durumunda nasıl hareket edileceğini belirlemek istiyor. Toplantıya CHP Genel Merkezi'nden temsilcilerin yanında İmamoğlu ve avukatları da katılıyor. Peki İmamoğlu'na ceza getiren ahmak davası neydi?

Ahmak davasına konu olan olay nedir?

İBB Başkanı İmamoğlu, 30 Ekim 2019'da Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen bir kongrede 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesini eleştirmiş, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buna karşı yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti. Gazetecilerin Soylu'nun bu sözlerini sorduğu İmamoğlu da "Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın" yanıtı vermişti. İmamoğlu'nun bu sözleriyle seçimleri iptal eden Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) hedef aldığı gerekçesiyle konu daha sonra mahkemeye taşındı.

Hazırlanan iddianamede İmamoğlu nasıl suçlandı?

İmamoğlu hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği ve 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürüldü. İddianamede İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istendi. Savcı, İmamoğlu hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "siyasi yasak" içeren 53'üncü maddesinin de uygulanmasını talep etti.

İmamoğlu hakkında ne karar çıktı?

Davada 15 Aralık 2022'de karar çıktı. Mahkeme, İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti ve TCK'nın 53'üncü maddesi uyarınca "siyasi yasak" hükmünü uyguladı. Hâkim, Ekrem İmamoğlu'na verdiği cezada takdir indirimi yapmadı. Davadan karar çıktığı gün, o dönemdeki altılı masanın liderleri İmamoğlu'na destek vermek için Saraçhane'ye gitmişti. Kararın kesinleşmesi için istinaf mahkemesi ve Yargıtay süreçlerinin de tamamlanması gerekiyor.

Aralık 2022'de İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye giden altı masa liderleri Fotoğraf: Umit Bektas/REUTERS

Gerekçeli kararda ne deniyor?

Gerekçeli kararda İmamoğlu'nun kullandığı ifadenin muhatabının YSK üyeleri olduğunun "duraksanmayacak şekilde açık" olduğunu belirtti. Mahkeme, "Bu konuda sanığın yapmış olduğu savunma, yani sözlerin muhatabının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğu hususunun ileri sürülmesi, TCK'nın 129'uncu maddesinde tanımlı bulunan karşılıklı hakaret nedeni ile cezadan kurtulmaya yönelik olarak geliştirilen bir savunma olarak değerlendirilmiştir" dedi.

İmamoğlu YSK'yı mı Soylu'yu mu kastetti?

İmamoğlu ise sözleriyle aslında yanıt verdiği Süleyman Soylu'yu kastettiğini savunuyor. Soylu'nun kendisini eleştirdiği konuşmada kendisine "ahmak" dediğine dikkat çeken İmamoğlu, "Ben de kendisine iade-i cevapla, karşılığını ona sundum. Dedim ki, siz seçimi iptal ettiniz, ahmak sizsiniz anlamında. Bunu ben Bakan'a söyledim ama Yüksek Seçim Kurulu'na böyle bir şeyde bulunmadım. Bunun da ifadesini verdim" demişti. Yargılama boyunca da İmamoğlu'nun aslında kimi kastettiği sık sık gündeme geldi.

Bundan sonra ne olacak?

İmamoğlu'nun avukatlarının cezaya itirazı üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesine geldi. Ancak daire henüz bir karar vermedi. İstinafın itirazı reddetmesi veya kabul etmesi yönünde iki seçeneği bulunuyor. Ayrıca İstinaf kendisi de duruşma yaparak davayı ele alabilir. İmamoğlu'nun itirazı reddedilirse dosya bu kez Yargıtay 4. Ceza Dairesine gidecek. Yargıtay'ın kararı bozma veya onama yetkisi var. Karar bozulursa dava yerel mahkemede yeniden görülecek. Karar onanırsa İmamoğlu hakkındaki ceza kesinlesecek ve siyasi yasaklı hale gelecek.

DW/AU,HS,JD

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