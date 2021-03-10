 Alper Şener: Türkiye mutantı olabilir | TÜRKİYE | DW | 22.03.2021

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TÜRKİYE

Alper Şener: Türkiye mutantı olabilir

Türkiye'de yüksek riskli il sayısı 30'a yükselmiş durumda. Ülkenin tamamen kapanabileceğini uyarısında bulunan Prof. Dr. Alper Şener, "Türkiye'de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir" açıklamasını yaptı.

Alper Şeher

Alper Şener

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, risk haritasında rengi kırmızı olan il sayısının artmasıyla ilgili olarak "Avrupa'da olduğu gibi Türkiye de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde. Bu tırmanış trendi daha devam edecek olursa, Türkiye'nin tamamen kapanması dahi söz konusu olabilir" diye konuştu.

Son dönemde maske, mesafe, el hijyeni gibi önlemlere çok fazla uyulmadığını belirten Şener, tehlikenin büyük olduğunu ifade ederek kurallara dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Son dönemde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgının yükselmesiyle ilgili kaygı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şener, "Çünkü İngiltere, Afrika, Brezilya mutantı gibi tanımlanmış mutantlar var. Türkiye'de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir; Karadeniz mutantı, İstanbul mutantı olabilir. Bu mutantın tanımlanmasıyla birlikte, Türkiye'deki son birbuçuk ayda hızlı bir şekilde tırmanan rakamların sebebini de değişime bağlayabiliriz" dedi.

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik endişelendiriyor

Sağlık Bakanlığının risk haritasında kırmızı renkli "yüksek riskli" il sayısı, 14 ilin ilave olmasıyla 25'den 39'a yükselmiş durumda. Özellikle Eskişehir, Kütahya ve Bilecek'teki yükseliş endişelendiriyor. Bilecik'teki vaka oranı 32,92 oranında artarak 100 bin nufusta 114,30'a ulaştı. Kütahya'da ise 85,14 olan vaka oranı, bu hafta 26,19 oranında arttı ve 111,33 oldu.

Risk haritasında 100 binde 116,56 oranına sahip Eskişehir'de de 65 yaş ve üzeri vatandaşların sabah 07.00-09.00 ile akşam 16.30-18.30 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları kısıtlandı. Ayrıca pazaryerlerine de 12.00'dan sonra girişlerini yasaklandı.

Son vaka sayıları

Sağlık Bakanlığının dün akşam paylaştığı salgın verilerine göre ise dün itibariyle son 24 saatte yapılan 189 bin 906 testte, 20 bin 428 vaka ile 965 koronavirüs hastası tespit edildi. Dün yaşamını yitiren 102 kişi ile toplam can kaybı da 30 bin 61'e yükseldi.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DHA/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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