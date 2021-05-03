 Almanya′ya seyahat: İzinli olmayan aşılar değerlendirilecek | AVRUPA | DW | 03.05.2021

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AVRUPA

Almanya'ya seyahat: İzinli olmayan aşılar değerlendirilecek

Almanya Sağlık Bakanı, aşı sürecini tamamlamış kişilere turistik seyahatlerde kolaylıklar tanınmasına destek verdi, ancak AB'den onaylı olmayan aşıların kabul edilip edilmeyeceğinin ise değerlendirileceğini söyledi.

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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, AB Komisyonu'nun üçüncü ülkelerden AB'ye turistik seyahatler için bugün açıkladığı tavsiyelere destek verdi. Komisyon, aşılanan kişilerin seyahetlerde korona kısıtlamalarından muaf tutulmasını tavsiye etmişti.

AB içinde izinli aşılardan biriyle aşılanmış olan kişilerin AB ülkelerine seyahat etmelerinin mantıklı olacağını belirten Spahn, diğer aşıların kabul edilip edilmeyeceğinin ise değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

AB Komisyonu'nun Pazartesi günü açıkladığı tavsiyede AB içinde kullanım izni bulunan aşılar dışında Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil kullanım onaylı aşılar listesindeki aşıların da gündeme gelebileceği belirtilmişti. Rus aşısı Sputnik V, AB içinde henüz onay almamış olmasına rağmen DSÖ listesinde yer alıyor.

Almanya Sağlık Bakanı Spahn ayrıca Haziran ayı sonuna kadar AB çapında geçerli bir dijital aşı kartı uygulamasının da hayata geçirilebileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Jens Spahn

Sağlık Bakanı Jens Spahn

Almanya içinde korona önlemlerinden muafiyet

Almanya içinde de aşı sürecini tamamlamış kişilere pandemi önlemlerinden kısmi muafiyetler tanınması tartışması sürüyor.

Almanya'da koalisyonun küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin meclis grubu hukuk politikaları sözcüsü Johannes Fechner, virüsü geçirmiş ya da aşılanmış kişilere kolaylıklar sağlayan düzenlemenin bu hafta içinde karara bağlanacağını, bu yönde koalisyon içinde uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Düzenlemenin Salı günü Meclis Adalet Komisyonu özel oturumunda ele alınması, Çarşamba günü Bakanlar Kurulunda onaylandıktan sonra Perşembe günü Federal Meclis ve Cuma günü Eyalet Temsilciler Meclisi'nde oylanması bekleniyor.

Negatif testliler ve iyileşenler de yararlanacak

Sağlık Bakanı Spahn da aşı sürecini tamamlayanlara yönelik kolaylıkların bu hafta, en geç önümüzdeki hafta kararlaştırılmış olacağını belirterek kolaylıkların güncel negatif test ibraz edenler ile koronavirüs geçirmiş kişileri de kapsamasının planlandığını belirtti. Spahn, bu gruplar için fiziki temas ve sokağa çıkma kısıtlamalarının büyük ölçüde hafifletilebileceğini söyledi. Düzenleme taslağına göre söz konusu grubun negatif test sonucu ibraz etmeden mağazalara girmeleri ve kuaför gibi hizmetlerden yararlanmaları mümkün olacak.

Spahn, seyahat düzenlemelerinde yapılacak değişiklikle bu grup için ülkeye girişlerde karantina uygulamasından da muafiyet planlandığını kaydetti. Bu muafiyet için söz konusu kişinin tehlikeli bir mutasyonun bulunduğu bölgeden gelmemesi şartı aranacak. Aşı sürecini tamamlamış olanların maske takma ve fiziki mesafe kuralına uymaya devam etmeleri gerekecek.

rtr,epd,KNA/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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