 Almanya′ya Roche’dan milyonlarca antikor testi | ALMANYA | DW | 04.05.2020

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ALMANYA

Almanya'ya Roche’dan milyonlarca antikor testi

İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche’un geliştirdiği 3 milyon antikor testinin bu ay içinde Almanya’ya gönderileceği belirtildi. Sağlık Bakanı Spahn, önümüzdeki aylarda şirketten ayda 5 milyon test alacaklarını açıkladı.

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İsviçre merkezli ilaç üreticisi Roche, koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirdiği 3 milyon antikor testinin bu ay içinde Almanya’daki sağlık merkezlerine gönderileceğini açıkladı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, test sayısının önümüzdeki dönemde ayda 5 milyona çıkartılması için Roche ile anlaştıklarını söyledi.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile birlikte şirketin Penzberg’deki tesisinde Roche Yönetim Kurulu Başkanı Christoph Franz’ı ağırlayan Spahn, bu testlerin şimdiye kadar enfekte olanların oranını tespit etmede önemli rol oynayacağını savundu. Vakaların yaklaşık yüzde 80'inin semptom göstermediğini belirten Spahn, testin "yepyeni bir kalite standartına sahip olduğunu” söyledi.

Roche Yönetim Kurulu Başkanı Franz, Almanya’nın talep ettiği test miktarına ulaşabilmek adına Penzberg’deki üretim kapasitesinin artırılması için 170 milyon euroluk bir bütçe ayıracaklarını ifade etti. Şirketin, önümüzdeki dört yıl içinde Penzberg’de testlerin araştırma ve gelişimi için kurulacak yeni bir tesis için de 250 milyon euro ayırmayı planladığı belirtildi. Bavyera Eyalet Başbakanı Söder, bunun 40 milyon eurosunu eyaletin üstleneceğini açıkladı.

Testlerin fonksiyonu ne?

Roche'un Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) acil kullanım onayı aldığı bu test, insanların o ana kadar koronavirüs taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesini sağlayacak. Testin bu sayede  hâlihazırda bağışıklık kazanmış kişilerin ortaya çıkarılmasında rol oynayacağı, bunun da virüse karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi sürecinde belirleyici olacağı kaydediliyor. Roche Yönetim Kurulu Başkanı Franz'ın verdiği bilgilere göre, kan testinin hassasiyet oranının yüzde 100, tespit oranının da yüzde 99,8 olduğunu belirtiliyor.

Şirket, yıl sonuna kadar ayda 100 milyonu aşkın test üretmeyi hedefliyor.

Kimler yararlanabilecek?

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, testlerin "ücretini kendisi üstlenen herkes için prensipte erişilebilir olduğunu” ifade etti.

Genel sağlık sigortalarının test ücretini ne ölçüde üstleneceğine ilişkin yasal düzenlemenin ise bu hafta içinde Federal Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

AFP, dpa, Reuters / SÖ, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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