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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/M. Skolimowska
GöçAlmanya

Almanya’ya nitelikli iş gücü göçü kolaylaştırılıyor

2 saat önce

Almanya’da büyüyen iş gücü açığını kapatmak için hükümet göç yasasında değişikliğe gidecek. Reformla kalifiye iş gücünün Almanya’ya gelme koşulları kolaylaştırılıyor.

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Almanya'da hükümet, nitelikli iş gücü açığını kapatabilmek için göç koşullarını kolaylaştıran yasal değişiklikler üzerinde çalışıyor. İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, ekonomi gazetesi Handelsblatt için kaleme aldıkları makalede sanayi, sağlık, zanaat ve bakım sektörlerinde giderek büyüyen personel eksikliğine işaret ederek “Yurt içi ve yurt dışındaki potansiyelden yararlanmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi.

Uzun yıllar Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri tarafından şekillendirilen göç politikalarını eleştiren ve Almanya’daki göç sisteminin fazla "bürokratik, yavaş ve reddedici" olduğunu kaydeden Sosyal Demokrat Partili (SPD) bakanlar, mevcut koalisyon hükümetinin bunu değiştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Sözleşme ve diploma yeterli olacak

Bakanların makalede değindikleri planlanan kolaylıklar arasında diplomanın tanınması ve ücret alt sınırında değişiklikler yer alıyor. Buna göre Almanya'daki bir işverenle iş sözleşmesi bulunanlar, diplomaları henüz Almanya'da tanınıyor olmasa da ülkeye gelebilecek. Diploma tanıma işlemleri işe başladıktan sonra Almanya'da tamamlanabilecek. Almanya'ya gelebilmek için iş sözleşmesinin yanında, ilgili alanda bir diploma ve iş deneyiminin belgelenmesi yeterli olacak.

Gençler için gelir alt sınırı düşürülecek

Alman hükümeti, genç üniversite mezunlarını ülkeye çekmek için de değişiklikler planlıyor. Bakanlar, nitelikli iş gücüne tanınan Mavi Kart imkanından yararlanabilmek için kazanılması gereken gelir alt sınırının genç mezunlar için düşürüleceği sinyali vererek "Gençler için maaş sınırını düşürüyoruz. Böylece iyi eğitimli genç insanların mesleğe Almanya'da adım atmasını kolaylaştırmak istyoruz" ifadelerine yer verdi. Mevcut düzenlemede yeni mezunlar ve iş deneyimi bulunanlar için aynı sınır geçerli.

Kalifiye eleman sayısında 4 ila 5 milyonluk düşüş beklentisi

Hükümetin 1 Mart 2020’de yürürlüğe giren Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası’nda (FEG) yapmayı planladığı değişiklikle üçüncü ülkelerden daha fazla kalifiye iş gücünün ülkeye çekilmesi yoluyla ekonominin rahatlatılması öngörülüyor.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Peter Adrian, hükümetin planlarını memnuniyetle karşıladı. Adrian, “Almanya’da gelecek on yılda demografik nedenlerle kalifiye eleman sayısında yaşanacak dört ila beş milyonluk düşüşün telafi edilmesi gerektiğini” kaydetti.

Bakanlar yurt içindeki önlemlere de önem verdiklerini vurgulayarak henüz meslek eğitimi almamış 1 milyon 300 bin gence tanınan eğitim garantisine işaret etti. Faeser ve Heil, çalışanların kendilerini mesleki olarak geliştirmelerine olanak sağlayacak eğitim imkanlarının da artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

DW, Reuters / SÖ, BK

 

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