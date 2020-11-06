Almanya’ya kaçak gelen göçmenlerin sayısı arttı

Almanya'ya insan kaçakçıları tarafından yasal olmayan yollarla getirilen göçmenlerin sayılarında geçen yıl önemli oranda artış kaydedildiği bildirildi.

Haftalık haber dergisi Spiegel'in cuma günü Alman güvenlik makamlarının gizli bir raporuna dayandırdığı haberine göre, 2020'de Almanya'ya bir önceki yıla göre iki misli insan kaçak yollarla giriş yaptı. Haberde, polis kayıtlarına söz konusu yıl içinde 15 binden fazla kişinin kaçak yollarla Almanya'ya geldiği bilgisinin geçtiği belirtilirken, bunların yaklaşık iki bininin ise gizlenmek suretiyle ülkeye girdiğinin saptandığı kaydedildi.

Haberde kaçak giriş yapan sığınmacıların ağırlıklı olarak kamyon veya TIR kasalarında gizlendikleri ifade edildi.

Derginin haberine göre kaçak olarak Almanya'ya girdikleri saptanan sığınmacılar, kişi sayısı sıralamasına göre Afganistan, Suriye, Bangladeş, Pakistan ve Irak uyruklu.

İnsan kaçakçılarının sıklıkla başvurduğu bir yöntem olan kaçakları kamyon ya da TIR kasalarında gizleme, sığınmacılar için büyük bir risk oluşturuyor. Nitekim 2015 yazında 71 mülteci Avusturya'nın Parndorf kentinde bir soğutma kamyonunda havasızlıktan boğularak hayatını kaybetmişti.

AFP / TY,ET

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