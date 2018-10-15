 Almanya′ya iltica başvuruları azaldı | ALMANYA | DW | 18.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya'ya iltica başvuruları azaldı

Almanya'da ilk kez iltica başvurusunda bulunan yabancı sayısında bu sene düşüş kaydedildiği açıklandı. İltica başvuruları ile birlikte Almanya'ya yasa dışı yollardan giren yabancıların sayısı da azaldı.

Grenzen in Europa (picture-alliance/dpa)

İltica hakkı alabilmek için Almanya'ya gelen yabancı uyrukluların sayısında bu yıl düşüş kaydedildi. Almanya'da yayımlanan Focus dergisinin Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) rakamlarına dayandırdğı haberinde, Almanya'da bu senenin başından Eylül sonuna kadar 124 bin 405 iltica hakkı için başvuru dilekçesi verildiği belirtildi. Geçen yılın ilk dokuz ayında ilk kez yapılan başvuruların sayısı bu rakamın yüzde 17 dolayında üzerindeydi.

Almanya'ya bu yıl iltica talebinde bulunanlar arasında en büyük orana sahip ülke Suriye oldu. 33 bin 778 Suriyeli iltica hakkı için başvuruda bulunurkeni Suriyelileri 12 bin 544 ile Iraklılar ve 8 bin 147 ile Nijeryalılar izledi. Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi'nin elindeki toplam ltica başvurusu sayısı 142 bin 167 olarak açıklandı. 2017 yılının aynı dönemine göre toplam iltica başvurularında yüzde 15 oranında azalma kaydedildi.

Bu yılın ilk ayında Dublin anlaşması çerçevesinde 7 bin 208 sığınmacı ilk kez kayıt altına alındığı Avrupa Birliği ülkesine iade edildi.

Almanya'ya yasa dışı yollardan girenlerin sayısında da gerileme kaydedildi. Focus dergisinde yer alan habere göre, 9 Ekim 2018 tarihine kadar 32 bin 124 yasa dışı giriş Federal Polis Teşkilatı zabıtlarına geçti. Almanya'ya yasa dışı olarak giren yabancı sayısı 2016 yılında 111 bin 843, 2017'de ise 50 bin 154 olmuştu.

DW,KNA/AG,DÇÜ

© Deusche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvuruları arttı

Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı son aylarda artış kaydetti. Bu yıl Ocak-Ağustos arasında 3 bin 248 Türk vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusu yaptı. (03.10.2018)  

Almanya İtalya ile mülteci anlaşmasına vardı

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer mültecilerin geri kabulü konusunda İtalya ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ancak anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için içişleri bakanlarının imzası gerekiyor. (13.09.2018)  

Benzer içerik

Belgien als Durchgangsland für Migranten | Asylbewerber in Brüssel

Almanya'ya göç azalıyor 15.10.2018

2017’de Almanya’ya gelen göçmenlerin sayısı her ne kadar Almanya’dan gidenlerden 416 bin kişi daha fazla olsa da, Almanya’ya gelenlerin sayısında 2016’a oranla azalma kaydedildi.

Deutschland Symbolbild Flüchtlinge am Arbeitsmarkt

Almanya göç yasasına kavuşuyor 02.10.2018

Alman koalisyon partileri göç yasasının ana hatları üzerinde anlaştılar. Nitelikli işgücü açığının kapatılması için çıkarılacak olan yasa önceliğin AB ülkeleri vatandaşlarına verilmesini öngörüyor.

Flüchtlinge als Fachkräfte

Yeni göç düzenlemesi neler içeriyor? 04.10.2018

Hükümet, kalifiye iş gücü açığının giderilmesi amacıyla yeni bir göç düzenlemesinin ana hatları konusunda anlaştı. Artık AB dışındaki ülkelerden Almanya’ya gelmek isteyen nitelikli elemanların işi daha kolay olacak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bundesaussenminister Heiko Maas (imago/T.Imo)

Alman Bakan Riyad'a ziyaret planını erteledi

Almanya Dışişleri Bakanı, Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan’a ziyaret planlarını erteledi. Alman hükümeti Kaşıkçı olayının en kısa zamanda aydıntılması çağrısında bulundu.  

FOTO-GALERİ

Wissenschaftlerin Fiona Llewellyn steht auf einer Leiter in einer Installation aus Plastikflaschen (Imago/Zumapress/S. Chung)

Dünya'nın plastik çöplüğüne dönüşmesine engel ol!

Endüstrinin katılımı olmadan plastik kirliliğine köklü çözüm mümkün değil. Ancak plastik pipet ve bardak gibi tek kullanımlık ürünlerden kaçınarak kişisel plastik tüketimini azaltmak mümkün. Çevre için bugün ne yaptınız? 