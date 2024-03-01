Almanya'ya göçü kolaylaştıran yeni düzenlemeler yürürlükte

Almanya'ya nitelikli işgücü göçü önündeki engelleri kaldırmayı hedefleyen yasa çerçevesinde yeni düzenlemeler bugün yürürlüğe girdi.

1 Mart itibarıyla yürürlüğe sokulan yeni düzenlemeler uyarınca üçüncü ülkelerden, yani Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden Almanya'ya gelen kişiler, geldikleri ülkede resmi olarak tanınan bir meslek eğitimi ya da yüksekokul öğrenimi ile iki yıllık iş tecrübesine sahip olmaları durumunda Almanya'da çalışabilecekler. Bunun için diplomalarının Almanya'da tanınması gerekmeyecek. Bu düzenlemeyle bürokrasinin azaltılması ve Almanya'da çalışmak için gerekli sürenin kısaltılması hedefleniyor.

Toplu sözleşme ya da 40 bin 770 euro şartı

Ancak ücret dopinginin önüne geçmek için işverenin brüt olarak yıllık en az 40 bin 770 euroluk maaşı garanti etmesi gerekecek. İşveren toplu sözleşmeye tarafsa, toplu sözleşmede öngörülen ücretin ödenmesi yeterli olacak.

Ayrıca Almanya'da bazı alanlardaki acil personel açığının kapatılması için bu yıl üçüncü ülkelerden 25 bin nitelikli iş gücünün sekiz aya kadar süreyle Almanya'da çalışabilmesinin de önü açılıyor. Bunun için işverenin toplu sözleşmeye dahil olması gerekiyor.

Hemşire ve hastabakıcılara kolaylıklar

Sağlık sektörü gibi yurt dışından alınmış diplomanın Almanya'da tanınmış olmasını gerektiren alanlarda ise işgücü ile işveren arasında imzalanacak bir sözleşmeyle, diplomanın tanınma sürecinde kişinin çalışmaya başlaması mümkün olacak. Bu sözleşmeyle taraflar, diplomanın Almanya'da tanınması için başvuruda bulunma ve süreci aktif olarak yürütme taahhüdü altına girecek.

Böyle bir sözleşme imzalanabilmesi için işverenle bir iş sözleşmesinin bulunması, iş gücünün, geldiği ülkede en az iki yıllık meslek deneyimin ve resmi olarak tanınan bir yüksekokul diplomasına sahip olması, ayrıca A2 seviyesinde Almanca bilmesi gerekiyor. Şimdiye kadarki düzenlemeler uyarınca diplomanın tanınma sürecinin yurt dışından tamamlanması gerekiyordu.

Yeni düzenlemeyle, hemşirelerin yanı sıra hastabakıcıların da Almanya'ya gelmesi ve çalışması kolaylaştırılıyor. Bunun için, hastabakıcılık eğitiminin Almanya'da görülmüş olması ya da Almanya'da tanınan bir diplomaya sahip olunması şartı aranıyor.

Sağlık sektörü, Almanya'da en fazla personal açığının bulunduğu alanlar arasında. Fotoğraf: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Eğitim sırasında çalışmak kolaylaştırılıyor

Meslek eğitimi gören ya da üniversitede okuyan kişilerin öğrenim sürecinde çalışarak para kazanması da yeni düzenlemeyle daha kolay hale getiriliyor. Meslek eğitimindeki zorunlu staj dönemi için yapılan başvurularda, Alman ya da AB vatandaşlarına öncelik tanınması uygulaması kaldırılıyor.

Ayrıca Almanya'ya eğitim amaçlı ya da dil öğrenmek için gelen kalifiye yabancılar, öğrenimleri süresince ek işler yapabilecek ve mesleki niteliklerinin tanınması için daha fazla zamana sahip olacak. Almanya'da iltica başvurusu kabul edilmemiş, ancak çeşitli nedenlerden sınır dışı edilmeyen "müsamaha gösterilenler" statüsündeki kişiler de geçimlerini sağlayabildiklerini kanıtlayabilmeleri durumunda meslek eğitimi için oturma izni alabilecek.

Üçüncü aşama Haziran'da

Geçen yıl Haziran ayında Federal Meclis'te kabul edilen üç aşamalı Nitelikli İşgücü Göçü Yasasında ilk düzenlemeler Kasım ayında yürürlüğe girmişti. İlk etapta, diploması Almanya'da tanınmış nitelikli işgücü ve akademisyenlerin Almanya'da çalışmasına olanak tanınmıştı. Bu bağlamda, "Mavi Kart" uygulamasında kolaylaştırmalara gidilmiş, şart koşulan yıllık gelir miktarı düşürülürken aile birleşimine kolaylıklar getirilmişti.

Nitelikli İşgücü Göçü Yasasının Haziran ayında yürürlüğe girecek üçüncü ve son aşamasında ise "Fırsat Kartı" olarak adlandırılan uygulamayla nitelikli iş gücünün iş aramak için Almanya'ya gelmesinin de önü açılacak. Puanlama sistemine dayanan "Fırsat Kartı"nda bilinen diller, meslek deneyimi, yaş ve Almanya ile bağlantı gibi ölçütler dikkate alınacak. Enformasyon teknolojileri alanında çalışan nitelikli iş gücünün, belli özellikleri taşıması durumunda yüksekokul diploması olmadan da Almanya'da çalışabilmesi mümkün olacak.

DW/BK,JD

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