 Almanya′ya dönen IŞİD′lilerin akıbeti ne olacak? | ALMANYA | DW | 12.11.2019

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ALMANYA

Almanya'ya dönen IŞİD'lilerin akıbeti ne olacak?

Türkiye'nin IŞİD'lileri sınır dışı planları Almanya'da tartışmaya yol açtı. IŞİD'e yönelik operasyonların devam ettiği Almanya'da saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle ikisi Türk vatandaşı üç zanlı gözaltına alındı.

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Almanya'ya dönecek IŞİD'lilerin akıbeti siyasetçiler arasında yoğun tartışmalara neden oldu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, "Ülkeye gelecek IŞİD'le bağlantılı kişilerin, eylemlerinden sorumlu tutulabilmeleri ve yargılanabilmeleri için somut delillerin elzem olduğunu" vurgulamasının ardından İçişleri Bakanı Horst Seehofer de, benzer bir açıklama yaptı.

Seehofer Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Geri dönenelerin Almanya için bir tehlike teşkil etmemeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yargılanabilmeleri için Türkiye'den sınır dışı edilen IŞİD'liler hakkında detaylı bilgiler istiyor.

Alman Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) iç politikadan sorumlu üyesi Armin Schuster Almanya'nın ülkeye dönen IŞİD'liler konusunda hazırlıklı olduğunu söyledi.

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen - 10.04.2016

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen - 10.04.2016

Schuster, ARD Televizyonu'nun sabah programı Morgenmagazin'e  verdiği demecinde, "IŞİD'le bağlantılı Almanların er ya da geç ülkeye geri gelmek isteyeceklerini biliyorduk. Bizim için önemli olan, tehlike oluşturacak unsurları hapiste görebilmek; elini kolunu sallayarak etrafta özgürce dolaşmalarını engellemek" dedi.

Sol Parti Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen de ülkeye dönen IŞİD'lilerle ilgli uyarıda bulunarak, potansiyel bir tehlike olarak görülen kişilerin "kanıt yetersizliği nedeniyle hapsedilemeyebileceğine" dikket çekti.

Hessen'de Türk vatandaşı iki IŞİD zanlısı yakalandı

Almanya'da dönen IŞİD'lilerin akıbeti konusundaki tartışmalar sürerken Hessen eyaletinde düzenlenen operasyonda üç IŞİD şüphelisi yakalandı. Frankfurt Savcılığı yaşları 21-24 arasında değişen kişilerin silahlı, bombalı saldırı hazırlığında olduklarını açıkladı.

Operasyonda 24 yaşında Kuzey Makedonya kökenli bir Alman ve 21 ve 22 yaşlarında iki Türk vatandaşının yakalandığı açıklandı. 

170 emniyet personelinin görev aldığı operasyonda yakalanan zanlıların Ren-Main bölgesinde saldırı hazırlığında olduğuna dair ipuçlarına ulaşıldığı belirtildi.

dpa, AFP, Reuters /  MK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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