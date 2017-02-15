 Almanya′ya Belarus′tan kaçak girişlerde büyük artış | Almanya | DW | 22.10.2021

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Almanya

Almanya'ya Belarus'tan kaçak girişlerde büyük artış

Almanya, Belarus kaynaklı yeni göç akınını dizginlemek üzere Türkiye dahil güzergahtaki ülkelerle görüşmeler yapıldığını açıkladı. Ortadoğu ülkelerinden Belarus'a uçuşlar mercek altına alındı.

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Almanya, Belarus kaynaklı sığınmacı geçişlerinde son aylarda yaşanan patlama nedeniyle karşı önlemler için harekete geçti. Bu bağlamda Ortadoğu'daki kriz bölgelerinden sığınmacıların Belarus'a hava yoluyla taşınmasını önlemek için, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerle görüşmeler yürütüldüğü bildirildi.

Alman İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yabancı ülke hükümetleriyle görüşmelerin başarılı geçtiği ve Irak hükümetinin de sığınmacı taşımacılığına karşı iş birliği taahhüdünde bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, bazı havayolu şirketlerinin de iş birliği sözü verdiği, ancak aynı zamanda yeni, daha küçük havayolu şirketlerinin ortaya çıktığı belirtilerek, bunun da "insan kaçakçılığını engellemeyen, hatta teşvik eden çevrenin sanıldığından daha büyük olduğu tahminini doğurduğu" kaydedildi.

Alman Dışişleri Bakanlığı ise kesilen sığınmacı rotaları yerine hangi rotaların kullanıldığının dikkatlice takip edildiğini belirterek, "Son haftalarda Lübnan ve Ürdün'den Minsk'e doğrudan uçuşlarda artış gözlemlendi. Ancak Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aktarmalı uçuşlar da var" açıklamasını yaptı. Açıklamada, Irak gibi menşe ülkelerde özel olarak "tek yönlü uçuşlar" satan şirketler bulunduğu kaydedildi.

Yaptırımlar Belarus dışındaki şirketlere genişletilecek

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus'a yönelik yaptırımlarını, kaçakçılarla iş birliği yapan Belarus dışındaki havayolu ya da seyahat şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletmek üzere çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Almanya'da sınır polisi, Ekim ayının ilk üç haftasında Belarus kaynaklı 3 bin 751 kaçak göçmenin Almanya'ya giriş yaptığını açıkladı. Böylece bu yıl Almanya'ya Belarus kaynaklı yasa dışı giriş sayısının 6 bin 162'ye yükseldiği bildirildi.

Alman İçişleri Bakanlığı da Almanya'ya girişlerin önemli bölümünün Polonya sınırından yapıldığını belirtirken girişlerdeki artış eğiliminin henüz hız kesmediğini kaydetti.

Lukaşenko tehdit etmişti

Almanya'ya Belarus ve Polonya güzergahından sığınmacı geçişleri, Ağustos ayından itibaren büyük artış göstermişti. Ocak-Temmuz döneminde Polonya sınırından toplam 26 yasa dışı giriş kaydedilirken bu sayı Ağustos'ta 474'e ve Eylül'de bin 903'e yükselmişti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Mayıs ayında AB'nin yürürlüğe soktuğu sertleştirilmiş yaptırımlara tepki olarak sığınmacıların Polonya ve Baltık ülkelerine geçişini engellemeyeceğini duyurmuştu. Pek çok AB ülkesi Lukaşenko'yu, kriz bölgelerinden gelen sığınmacıları organize bir şekilde AB dış sınırlarına taşımakla suçluyor. AB ülkeleri Polonya, Letonya ve Litvanya'nın sınırlardaki önlemleri artırmalarına rağmen binlerce kişi insan kaçakçılarının da yardımıyla AB sınırlarına girmeyi başarıyor.

 

AFP / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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