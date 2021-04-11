 Almanya′yı ″evi″ gören Türklerin sayısı artıyor | ALMANYA | DW | 14.04.2021

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ALMANYA

Almanya'yı "evi" gören Türklerin sayısı artıyor

Almanya’da yapılan bir ankete göre Türkler son 20 yılda Almanya’ya daha fazla uyum sağladı. Bu sürede Türklerle Almanların komşuluk ilişkileri de gelişti.

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Merkezi Almanya'nın Essen kentinde bulunan Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi  Vakfı (TAM) tarafından yapılan bir araştırmada, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde (KRV) yaşayan yaklaşık 950 bin Türkiye kökenli insanın entegrasyonunda son 20 yılda olumlu yönde gelişmeler kaydedildiği ortaya çıktı.

KRV Uyum Bakanlığının görevlendirmesiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları Çarşamba günü eyalet başkenti Düsseldorf'ta tanıtıldı.

Buna göre ankete katılanların yüzde 63'ü kendilerini Almanya'da "tamamen evlerinde" hissettiklerini belirtirken, görüşlerine başvurulanların yüzde 27'si ise kendilerini "kısmen evlerinde" hissettiklerini söyledi.

2001 yılında yapılan aynı konudaki ankete katılanların yüzde 56'sı kendilerini "tamamen evlerinde", yüzde 22'si ise "kısmen evlerinde" hissettiklerini belirtmişti.

Komşuluk ve arkadaşlık ilişkileri gelişti

Ankete yansıyan sonuçlara göre Türklerle Almanlar arasındaki komşuluk ilişkilerinde de gelişme kaydedildi. Ankete katılanlar özellikle Alman komşularla temaslarının arttığını belirttiler. Böylece kültürlerarası kaynaşmada da ilerlemeler kaydedildiği belirtildi. Yapılan açıklamada Almanlarla arkadaşlık ilişkisi olan Türklerin oranının 1999'da yüzde 69 olarak belirlendiği, 2019'da ise bu oranın yüzde 79 olarak tespit edildiğine vurgu yapıldı.

Anketten çıkan bir diğer sonuca göre Türklerin yarıdan fazlası (yüzde 52‘si) Almanlardan "farklı" olduklarına inanıyor.

TAM Vakfı Bilimsel Direktörü Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan

TAM Vakfı Bilimsel Direktörü Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan

"Duygusal bağ sürüyor"

Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Bilimsel Direktörü Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan, Almanya'nın artık çoğu Türkiye kökenli için vatan haline geldiğini belirterek, "Ama aynı zamanda Türkiye ile yakın bir duygusal bağ da devam ediyor" dedi.

Anket sonucuna göre Türkiye kökenliler, Almanya'yı yurt olarak benimsemelerine rağmen, Türkiye ile duygusal bağlarını sürdürmeleri nedeniyle Almanya siyasetinden çok Türkiye siyaseti ile ilgileniyorlar.

Türklerin Almanya'ya uyumlarında görülen iyileşmelere karşın Alman vatandaşlığına geçen Türkiye kökenlilerin sayıları geçtiğimiz yıllarda düşüşe geçti. 2000 yılında 31 bin civarında Türk vatandaşı Alman vatandaşlığna geçerken, bu rakam 2018'de 4 bin 700'e gerileyerek önemli ölçüde azaldı.

KRV yaklaşık 18 milyon nüfusuyla Almanya'nın en kalabalık eyaleti konumunda. Ülkedeki Türkiye kökenlilerin yaklaşık üçte biri bu eyalette yaşıyor. 

epd,DW/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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