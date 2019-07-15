 Almanya′nın yeni Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer | ALMANYA | DW | 17.07.2019

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ALMANYA

Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer

Almanya'nın yeni Savunma Bakanı, sürpriz bir kararla Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer oldu. Karara Berlin'de eleştiriler var.

Annegret Kramp-Karrenbauer

CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer

Ursula von der Leyen'in Savunma Bakanlığı görevinden ayrılarak AB Komisyonu başkanlığına seçilmesinin ardından Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanya'nın yeni Savunma Bakanı oluyor. Daha önce kabinede yer almayacağını ve sadece genel başkanlık görevine yoğunlaşmak istediğini açıklayan 56 yaşındaki Kramp-Karrenbauer'in bu göreve getirilmesi Berlin'de sürpriz bir gelişme olarak yorumlandı.

Kramp-Karrenbauer'in bakanlık görevine getirilmesiyle ilgili ilk değerlendirmeyi CDU'nun Bavyera eyaletinde örgütlü kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) genel başkanı Markus Söder yaptı. Söder, bunun güçlü bir çözüm olduğunu belirterek Kramp-Karrenbauer'in hükümete yeni ivme kazandıracağını söyledi.

Hür Demokratlardan tepki

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) savunma uzmanı olan milletvekili Marie-Agnes Strack-Zimmermann ise Kramp-Karrenbauer'in uzun süre hükümette yer almayacağını söylemesinin ardından şimdi bu görevi kabul etmesinin  inanılırlığına zarar verdiğini savundu. FDP Meclis Grup Başkanı Alexander Graf Lambsdorff da Kramp-Karrenbauer'in seçilmesini "Alman ordusu ve NATO ortakları açısından uygunsuz bir karar" olarak nitelendirdi. Lambsdorff, "Annegret Kramp-Karrenbauer'in dış politika, güvenlik ve savunma politikaları konusunda hiçbir deneyimi yok. Alman ordusuna ve inanılırlığına saygı başka bir şey" şeklinde konuştu.

Angela Merkel, Annegret Kramp Karrenbauer ve Ursula von der Leyen

Angela Merkel, Annegret Kramp Karrenbauer ve Ursula von der Leyen

Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre Alman hükümetinde başka bir görev değişikliği planlanmıyor. Kramp-Karrenbauer'in görevini bugün Cumhurbaşkanlığında düzenlenecek törenle resmen devralması bekleniyor. Ayrıca bugün 65'inci doğum gününü kutlayacak olan Başbakan Angela Merkel de başbakanlık koltuğunun halefi olarak işaret ettiği Kramp-Karrenbauer'i kabul edecek.

Alman hükümetinin "fırlatma koltuğu"

Savunma Bakanlığı için daha önce CDU genel başkanlığına da aday olan, ancak seçilemeyen Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın adı geçiyordu. Almanya'da siyaset uzmanları tarafından "fırlatma koltuğu" olarak adlandırılan Savunma Bakanlığı, Alman hükümetinin en zor makamı olarak kabul ediliyor.

Savunma Bakanlığı görevinden ayrılarak AB Komisyonu başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı'ydı. Von der Leyen, Avrupa Parlamentosunda Salı akşamı yapılan oylamada 383 parlamenterin oyunu alarak Komisyon başkanlığına seçildi.

dpa/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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