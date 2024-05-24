Almanya'nın tatil adasındaki ırkçı "eğlence" tepki çekti

Almanya'da zengin çocuklarının uğrak yeri bir restoranda kaydedilen ırkçı görüntüler tepki çekti. Polis tartışma yaratan video ile ilgili inceleme başlattı.

Almanya'nın kuzeyinde zenginlerin tercih ettiği bir yer olarak bilinen turistik Sylt Adası'ndaki Kampen yerleşiminde çekilen görüntüler ülkede tartışma yarattı.

Bir grup gencin ırkçı sloganlar atarak İtalyan DJ Gigi D'Agostino'nun "L'amour Toujours" şarkısı eşliğinde dans ettiği kısa video internette hızla yayıldı. Sosyal medya uygulaması TikTok'ta popüler olan şarkı, sıklıkla aşırı sağ ve ırkçı paylaşımlarda kullanılıyor.

Videoda gençlerin "Yabancılar dışarı" ve "Almanya Almanlarındır" şeklinde sloganlar attığı duyuluyor. Bu sırada gruptaki bir kişi, bir eliyle Nazi selamı verirken dudaklarına götürdüğü diğer eliyle açıkça Hitler bıyığı yapıyor.

Alman Bild gazetesi, videonun geçen Pazar ve Pazartesi günlerini kapsayan Pankot Yortusu sırasında popüler bir bar-restoran olan Pony'de çekildiğini aktardı.

Video ile ilgili polisin de harekete geçerek inceleme başlattığı açıklandı.

Sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili çok sayıda şikayet aldıklarına dikkat çeken polis, cezai işlem başlatılıp başlatılmayacağı konusunda inceleme başlatıldığını aktardı.

Irkçı videoya Alman kamuoyundan tepki

Irkçı sloganların atıldığı video, Alman kamuoyunda tepki çekti. Komedyen Jan Böhmermann, sosyal medya hesabında videoyu paylaşarak "Bu insanlar kim ve nerede?" diye yazdı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi Sawsan Chebli de X'teki hesabında "Almanya, Almanlarındır. Yabancılar dışarı. Yabancılar dışarı" sloganlarını alıntılayarak "Yer: Sylt. Ve kendilerini çok güvende hissediyorlar" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Televizyon sunucusu Dunja Hayali de "Hitler sakalı ve şampanya ile kabarcıklı, ama 'yabancılar' olmadan. #Sylt. 2024" şeklinde tepkisini ironik bir dille paylaştı.

Irkçı videonun çekildiği restorandan açıklama

Kapısında Ferrari, Porsche ve Bentley gibi lüks araçların park ettiği restoran, zengin ve ünlü çocuklarının uğrak yeri. Geleceğin ünlülerinin mekanı olarak görülen restoranın sadece giriş ücreti 150 Euro.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine restorandan bir açıklama geldi. Irkçı müşterileriyle arasına mesafe koyan restoran işletmesi, video çekilirken durumu fark etmiş olsalar derhal gruptakileri kovacaklarını ancak o gün terasta 500'den fazla kişi olduğunu ve olayı görmediklerini kaydetti.

Videodaki kişilerin kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığı, gruptakilerin Pony'den "ömür boyu yasaklı" olacağı kaydedilen açıklamada, restoranın kapısının her etnik kökenden herkese açık olduğu vurgulandı.

DW/MUK,HS

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