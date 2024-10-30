İran ve Almanya vatandaşı Şarmehd'in İran'da idam edilmesi üzerine geri çağırılan Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Berlin'e döndü. İdama sert tepki gösteren Almanya, Tahran'a yönelik yaptırımlarda bulunulacağını duyurdu.

Almanya ile İran arasındaki ilişkiler, Almanya-İran çifte vatandaşı Cemşid Şarmehd'in İran'da idam edilmesinin ardından daha da gerildi.

Alman Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Alman Büyükelçisi Markus Potzel'in ülkeye döndüğünü açıkladı. Potzel'in Almanya'ya "istişareler için" çağrıldığı belirtildi. Bakanlık sözcüsü, istişarelerin ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu ifade ederken İran'ın "yakında bazı adımlarla karşılaşacağını" kaydetti.

Sözcü, bir Alman vatandaşının idam edilmesinin halihazırda en düşük seviyede cereyan eden Almanya-İran ilişkilerini "ağır bir şekilde zorladığını" sözlerine ekledi.

İran'daki Alman Büyükelçisi Markus Potzel istişare için Berlin'e geldi. Fotoğraf: Ebrahim Noroozi/dpa/AP/picture alliance

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Almanya'nın Avrupa'daki ortaklarının da idamı net bir şekilde kınamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakanlık sözcüsü, Avrupa Birliği-İran ilişkilerinin de bu durumdan ciddi sonuçlar göreceğini ifade ederek "Hedefe yönelik ve önemli adımlar üzerinde birlikte çalışıyoruz; elbette yaptırımlar da gündemimizde" diye konuştu.

İran yargısı, Şarmehd'in idam cezasının infaz edildiğini Pazartesi günü duyurmuştu. Şarmehd, 2023 yılında tartışmalı bir davada terör suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılmıştı. Alman hükümeti, Şarmehd'in ailesi ve insan hakları örgütleri ise bu suçlamaları kesin bir dille reddetmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Salı günü İran'ın Berlin Büyükelçiliği maslahatgüzarını çağırarak, Almanya'nın bu idam kararına olan sert tepkisini iletti. Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Potzel de İran Dışişleri Bakanlığı'na resmi bir protesto iletmişti.

dpa / TY,ET

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