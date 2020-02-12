Almanya'nın Türkiye'ye silah ihracatı iki kat arttı

Alman hükümeti 2019'da Türkiye'ye 31 milyon 600 bin euro tutarında silah ve teçhizat ihracatına onay verdi. Sol Parti meclis grubunun soru önergesine Dışişleri Bakanlığının verdiği yanıta göre, Türkiye'nin Ekim ayında Suriye'nin kuzeyinde başlattığı askeri harekâtın ardından ihracat izinleri önemli ölçüde azaltılsa da, tamamen durdurulmadı.

Soru önergesine verilen yanıta göre, Alman hükümeti 2018'de Türkiye'ye 12 milyon 900 bin euro tutarında 58 silah ve teçhizat sevkiyatına onay verdi. Geçen yıl ise 31 milyon 600 bin euro tutarında 187 sevkiyata izin verildi. Ancak Türkiye'nin 9 Ekim'de "Barış Pınarı" harekâtına başlaması ile silah ve teçhizat sevkiyatında önemli ölçüde düşüş kaydedildi. 2019'un son üç ayında, toplamda sadece 3 milyon 100 bin euro tutarında beş onay verildi.

Alman hükümeti, Türkiye'nin askeri harekât başlatması üzerine, Suriye'de kullanabilir endişesi ile silah ve diğer askeri teçhizatın sevkiyatının durdurulmasına karar vermiş, Türkiye'nin söz konusu askeri harekâtı uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendirilmişti.

Sol Partili milletvekili Sevim Dağdelen, buna rağmen Türkiye'ye silah ve teçhizat ihracatına onay verilmesini ve sevkiyatın sürdürülmesini "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi. Türkiye'ye silah satışının tamamen durdurulmasını talep eden Dağdelen, "Federal Hükümet'in silah ihracat politikası bütün bölge için korkunç ve insanlara yeni kaçış nedenleri yaratıyor" şeklinde konuştu.

dpa / JD,ET

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